Khởi tố tài xế bỏ trốn khi gây tai nạn khiến một phụ nữ ở Hưng Yên tử vong

Chiều 4/8, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra nhanh chóng điều tra, làm rõ các vụ tài xế gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn.

Thông tin ban đầu, khoảng 7h30 ngày 21/7, chị Nguyễn Thị S. (SN 1991, trú tại thôn Tiên Quán, xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên) điều khiển xe máy điện đi trên đường Quốc lộ 38B, khi đến Km26+800 thuộc thôn Khả Duy, xã Đoàn Đào thì bị phương tiện chưa rõ thông tin đâm chèn qua người làm chị S. tử vong tại hiện trường.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông tại xã Đoàn Đào

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn giao thông do trời mưa đã gây ảnh hưởng đến dấu vết để lại hiện trường, lượng người và phương tiện tham gia giao thông ít nên việc biết vụ tai nạn giao thông xảy ra gần như không có thông tin, gây khó khăn cho quá trình điều tra, truy bắt đối tượng gây tai nạn bỏ chạy.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã tiến hành truy xét, làm rõ xe ô tô đầu kéo biển số 15C-243.58 kéo theo rơ móc 15R-075.95 do Hoàng Văn Năng (sinh năm 1990, trú tại thôn Đoàn Kết 3, xã Thái Sơn, tỉnh Tuyên Quang) điều khiển gây ra vụ tai nạn trên.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Văn Năng về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông tại xã Lạc Đạo

Đáng chú ý, cùng ngày 21/7, khoảng 23h30 tại Km27+570 đường 385 thuộc thôn Đông Mai, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô biển kiểm soát 30L-307.46 (chưa xác định được người điều khiển) với xe mô tô biển kiểm soát 12K7-9244 do anh Hoàng Văn H (SN 1985, trú tại thôn Thống Nhất, xã Bằng Mạc, tỉnh Lạng Sơn chở theo sau là anh Vi Xuân B, sinh năm 1979 ở cùng thôn làm anh H và anh B tử vong tại hiện trường.

Sau khi xảy ra vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã thực hiện các biện pháp điều tra theo quy định và nhanh chóng xác định được người điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 30L-307.46 gây tai nạn là Phùng Đức Đạt, sinh năm 1994, trú tại thôn Yên Kỷ, xã Vật Lại, thành phố Hà Nội.

Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phùng Đức Đạt về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự.