Xã hội

Khởi tố 'nữ quái' cho vay lãi nặng thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng

Mùi cho vay tiền với lãi suất cao gấp hơn 9 lần và 12 lần so với mức lãi suất tối đa mà Bộ luật Dân sự cho phép, thu lợi bất chính hơn 300 triệu đồng.

Gia Đạt

Ngày 4/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đoàn Thị Mùi, sinh năm 1991, trú tại xóm 9, xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” (quy định tại khoản 2, Điều 201, Bộ luật Hình sự) và thi hành Lệnh khám xét chỗ ở của Đoàn Thị Mùi.

capture.png
Đoàn Thị Mùi tại cơ quan Công an.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định: Từ năm 2020 đến 2025, Đoàn Thị Mùi đã tổ chức huy động tiền của nhiều hộ dân dưới hình thức “đóng ống” và vay lãi của người dân với lãi suất thấp. Sau đó, Đoàn Thị Mùi sử dụng số tiền huy động được cho người khác vay lại với lãi suất rất cao để hưởng chênh lệch.

Từ năm 2022 đến tháng 7/2025, Đoàn Thị Mùi đã cho một số người dân vay tiền với lãi suất cao gấp hơn 9 lần và 12 lần so với mức lãi suất tối đa mà Bộ luật Dân sự cho phép, thu lợi bất chính số tiền hơn 300 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành triệu tập, đấu tranh làm rõ hành vi vi phạm, đồng thời thu giữ nhiều sổ sách, giấy tờ vay nợ, điện thoại và các tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng của Đoàn Thị Mùi. Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

