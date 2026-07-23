Khởi tố người đàn ông thuê 4 ô tô rồi mang bán, cầm cố lấy 550 triệu

Lợi dụng hợp đồng thuê xe, một người đàn ông mang 4 ô tô VinFast đi bán, cầm cố để lấy khoảng 550 triệu đồng tiêu xài cá nhân.

Ngày 23/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Văn Liệu (37 tuổi, trú xã Xuân Quang, tỉnh Lào Cai) để điều tra về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra, ngày 25/4/2025, Liệu ký hợp đồng thuê nhiều ô tô nhãn hiệu VinFast với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vĩnh Phú Xanh (phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ). Từ tháng 4 đến tháng 7/2025, doanh nghiệp lần lượt bàn giao xe theo thỏa thuận.

Cơ quan điều tra lấy lời khai đối tượng Lê Văn Liệu.

Tuy nhiên, sau khi nhận xe, Liệu không sử dụng đúng mục đích đã cam kết mà mang các phương tiện đi cầm cố hoặc bán cho người khác để lấy tiền chi tiêu cá nhân.

Cơ quan điều tra xác định Liệu đã chiếm đoạt 4 ô tô, thu lợi bất chính khoảng 550 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Phú Thọ đã xác minh, truy tìm và thu hồi toàn bộ 4 xe bị chiếm đoạt, sau đó hoàn trả cho doanh nghiệp bị hại theo quy định.

Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan công an nhận định ngoài vụ việc trên, Liệu có dấu hiệu thực hiện hành vi với phương thức tương tự đối với một số cá nhân, tổ chức khác. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh các đơn tố giác để làm rõ toàn bộ hành vi và xử lý theo quy định.

Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị những tổ chức, cá nhân là bị hại hoặc có thông tin liên quan đến hành vi của Lê Văn Liệu với thủ đoạn tương tự sớm liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ hoặc điều tra viên được phân công để phục vụ công tác điều tra.

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