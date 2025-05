Khởi tố Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố liên quan vụ án kẹo rau củ Kera.

Ngày 19/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) ra quyết định khởi tố, bị can, bắt tạm giam đối với: Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021) về tội "Lừa dối khách hàng", quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự 2015.

Đây là diễn biến quá trình mở rộng điều tra vụ án, sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối người tiêu dùng liên quan đến Công ty cổ phần Asia Life và Công ty Cổ phần Chị em Rọt. Cùng với hoa hậu Thùy Tiên, có 4 người khác cũng bị khởi tố trong giai đoạn này.

Bộ Công an khởi tố hoa hậu Thùy Tiên (Nguồn ảnh: VTV).

Tháng 12/2024, hoa hậu Thùy Tiên công bố hợp tác ra mắt thương hiệu kẹo rau củ cùng Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt do Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục cùng góp vốn thành lập. Tiên cùng TikToker Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs thường livestream trên mạng xã hội, quảng cáo về sản phẩm kẹo rau củ Kera. Sản phẩm do Công ty CER công bố, bắt đầu đưa ra thị trường vào cuối năm 2024.

Trong các livestream, Thùy Tiên thường nói kẹo rau củ Kera "là đứa con tinh thần của mình". Cô chia sẻ "kẹo Kera xuất phát từ cá nhân của mình", sử dụng sản phẩm vì "bản thân không ăn được rau".

Thuỳ Tiên còn nói rằng, ngoài kia có nhiều người cũng không biết ăn rau, đặc biệt là trẻ em kén ăn rau. "Đây là sản phẩm từ thiên nhiên, một ngày chỉ cần ăn 2-3 viên sẽ bổ sung chất xơ, rất tiện lợi. Em bé tầm 3 tuổi, mẹ bầu cũng ăn được, các bạn văn phòng bận rộn càng nên sử dụng".

Khi một người tiêu dùng phản ánh kẹo có thành phần không đúng như quảng cáo, cộng đồng mạng yêu cầu cô phải chịu trách nhiệm trước những nội dung đăng tải. Tiên đã xóa các bài viết liên quan sản phẩm kẹo rau củ Kera trên trang Facebook có tick xanh.

Đầu tháng 4/2025, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 5 bị can.

Trong đó, Nguyễn Phong, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Asia Life về tội "Sản xuất hàng giả là thực phẩm", quy định tại khoản 4 Điều 193 Bộ luật Hình sự năm 2015; Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du mục), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt; Lê Tuấn Linh, Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt; Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) và Lê Thành Công là cổ đông, thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt cùng về tội "Lừa dối khách hàng", quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Khám xét trụ sở Công ty Cổ phần tập đoàn Chị Em Rọt tại phường An Phú, TP Thủ Đức, Cơ quan CSĐT Bộ Công an thu giữ khoảng hơn 24.000 hộp kẹo Kera và nhiều tang vật liên quan.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, sản phẩm Thực phẩm bổ sung Kera SuperGreens Gummies (thường được gọi là kẹo Kera ) là sản phẩm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, do Công ty CP Asia Life sản xuất là "hàng giả" và đã được Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt bán 135.325 hộp kẹo Kera ra ngoài thị trường trong thời gian từ ngày 12/12/2024 đến ngày 19/3/2025, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người tiêu dùng.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên (sinh năm 1998) là người mẫu, hoa hậu. Thùy Tiên từng đạt danh hiệu Á khôi 1 của Hoa khôi Nam Bộ 2017, lọt vào top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018 cùng với giải thưởng Người đẹp Nhân ái. Cùng năm, Tiên đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Quốc tế. Năm 2021, Thùy Tiên tiếp tục đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế và đăng quang ngôi vị cao nhất, trở thành người Việt Nam đầu tiên giành được ngôi vị này.