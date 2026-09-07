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Xã hội

Giang hồ mạng Cao Ngọc Sáng vừa bị bắt là ai?

"Giang hồ mạng" Cao Ngọc Sáng (biệt danh Sáng “Con’’), TikToker nổi tiếng về nội dung giang hồ, vừa bị bắt giữ liên quan đến ma túy.

Hải Ninh

Ngày 7/9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị, địa phương bắt giữ Cao Ngọc Sáng (36 tuổi, biệt danh Sáng "Con", trú tại Thanh Hóa) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

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Đối tượng Cao Ngọc Sáng

Sau khi Cao Ngọc Sáng bị bắt giữ, vụ việc được chuyển Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố Cao Ngọc Sáng và 5 bị can khác để điều tra về các tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Không tố giác tội phạm.

Cao Ngọc Sáng còn được biết đến với biệt danh Sáng "Con", là một TikToker chuyên sản xuất các video, clip về mối quan hệ ngầm, giang hồ. Trong các nội dung đăng tải trên mạng xã hội, Sáng “Con’’ thường đề cập đến tình nghĩa anh em, cách đối nhân xử thế và những “bài học cuộc sống”.

Vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của từng bị can.

>>> Mời độc giả xem thêm video Khởi tố Hải Sapa TV.
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