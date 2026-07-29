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Xã hội

Đường dây buôn lậu thủy sản giá trị gần 1.000 tỷ đồng bị triệt phá

Công an Hải Phòng triệt phá đường dây buôn lậu lớn, bắt giữ 18 bị can, thu giữ hàng nghìn tấn hàng hóa trị giá hàng nghìn tỷ đồng.

Vận chuyển trái phép 4.410 tấn hàng qua biên giới

Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố 3 vụ án, 18 bị can về 5 nhóm tội danh, gồm: “Buôn lậu”, “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới không qua kiểm dịch thú y”, “Trốn thuế”, “In, phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ” và “Đưa, nhận hối lộ”.

Trước đó, thông qua công tác nắm bắt tình hình, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường xác định, các đối tượng trong đường dây hoạt động trên không gian mạng, sử dụng các ứng dụng mạng xã hội (WeChat, Viber) để liên lạc, giao dịch, hoạt động trên phạm vi nhiều tỉnh thành.

Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an TP Hải Phòng xác lập chuyên án, tổ chức lực lượng đấu tranh, bóc gỡ đường dây buôn lậu này.

Trong tháng 3 và tháng 7, Ban chuyên án đã bắt giữ, bóc gỡ đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới không qua kiểm dịch thú y do Nguyễn Văn Tùng (chủ hàng) cầm đầu.

Bị can Nguyễn Thị Oanh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp
Bị can Nguyễn Thị Oanh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Giúp sức cho Tùng, còn có Nguyễn Thị Oanh là đối tượng bao biên. Còn Nguyễn Văn Mạnh, Lăng Tiến Quảng, Bùi Văn Tiến và Đào Xuân Thịnh là các đối tượng lái đò, lái xe, bốc xếp, kiểm hàng và kế toán.

Lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tang vật của nhóm đối tượng do Tùng cầm đầu, gồm: 5 ô tô, 2 bè tự chế gắn động cơ, 2,7 tỷ đồng tiền mặt và khoảng 30 tấn hàng hóa trị giá khoảng 3 tỷ đồng.

Cảnh sát xác định từ đầu năm 2025 đến khi bị phát hiện, nhóm đối tượng do Tùng cầm đầu đã thực hiện khoảng 630 chuyến buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tương ứng 4.410 tấn cua cà ra, nầm lợn với tổng giá trị 400 tỷ đồng.

Có cán bộ "bảo kê" cho buôn lậu

Mở rộng điều tra, cảnh sát tiếp tục triệt phá ổ nhóm đối tượng tiêu thụ hàng hóa, trốn thuế và các hành vi liên quan.

Lực lượng liên ngành đã đồng loạt khám xét, bắt giữ các đối tượng trong đường dây phạm tội “In, phát hành trái phép hóa đơn”, “Trốn thuế”, “Đưa, nhận hối lộ”, “Buôn lậu”, xảy ra tại Công ty TNHH Sỹ Hưng (Công ty Sỹ Hưng) do Nguyễn Thị Thư (SN 1976, ở phường Yên Sở, Hà Nội) cầm đầu.

Quá trình điều tra, cảnh sát xác định, với vai trò là Giám đốc Công ty Sỹ Hưng, Nguyễn Thị Thư sử dụng nhiều thành viên trong gia đình gồm: chồng, em ruột, con trai, con dâu, cháu... tham gia hoạt động của đường dây.

Cảnh sát đã thu giữ 13 ô tô, 16 tấn hàng, tiền mặt và tài sản trị giá khoảng 10 tỷ đồng cùng nhiều tài liệu liên quan.

Tang vật cảnh sát thu giữ trong vụ án.
Tang vật cảnh sát thu giữ trong vụ án.

Cảnh sát cũng xác định, các đối tượng còn móc nối với một số cán bộ thuộc lực lượng chức năng trong lĩnh vực kiểm dịch nhằm bảo kê, bao che cho hành vi phạm tội.

Qua rà soát, tính từ năm 2024 đến khi bị phát hiện, các đối tượng trong đường dây đã buôn lậu hàng hóa trị giá khoảng 1.000 tỷ đồng, trốn thuế hơn 40 tỷ đồng, đưa nhận hối lộ hơn 2,3 tỷ đồng.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ, kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng đã khởi tố bị can Nguyễn Thị Thư về 4 tội: “In, phát hành trái phép hóa đơn”, “Trốn thuế”, Buôn lậu” và Đưa hối lộ”.

Đồng thời, khởi tố 4 bị can về tội “In, phát hành trái phép hóa đơn”; 1 bị can về tội “Buôn lậu”; 2 bị can về tội “Đưa hối lộ” và 6 bị can về tội “Nhận hối lộ”.

Theo Nguyễn Hoàn/ Tiền Phong
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#Hải Phòng #buôn lậu #thủy sản #kiểm dịch thú y #bảo kê #trốn thuế

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