Ngày 6/8, Quốc hội xem xét thành lập hai thành phố mới

Ngày 6/8, Quốc hội tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ với nhiều nội dung quan trọng về lập pháp, đầu tư công và tổ chức chính quyền địa phương.

Trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội sẽ nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình dự án Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và công tác thi hành án. Dự thảo nghị quyết này được xây dựng để thay thế Nghị quyết số 96/2019/QH14. Sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra.

Quốc hội tiếp tục họp những nội dung quan trọng.

Quốc hội cũng nghe Bộ trưởng Bộ Nội vụ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình tờ trình về việc thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh; đồng thời nghe báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đối với hai nội dung này.

Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình Quốc hội chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội và việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Báo cáo thẩm tra do Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính trình bày.

Quốc hội cũng họp riêng để nghe Bộ trưởng Bộ Công Thương, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế đặc thù xử lý một số khó khăn, vướng mắc đối với các dự án điện gió, điện mặt trời và nghe báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính.

Sau phiên toàn thể, các đại biểu thảo luận tại tổ về việc thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh; chủ trương đầu tư Dự án đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội; điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Tiếp đó, Quốc hội họp riêng để thảo luận tại tổ về dự án Nghị quyết về cơ chế đặc thù xử lý khó khăn, vướng mắc đối với các dự án điện gió, điện mặt trời.

Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng; cùng dự án Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và công tác thi hành án, thay thế Nghị quyết số 96/2019/QH14.