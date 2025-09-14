Hà Nội

Xã hội

Khởi tố đối tượng trốn thuế gây thất thoát ngân sách Nhà nước trên 11 tỷ đồng

Qua điều tra, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Minh đã trốn thuế, gây thất thoát ngân sách Nhà nước số tiền trên 11 tỷ đồng.

Gia Đạt

Ngày 14/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Thanh Thủy, sinh năm 1970, trú tại 62 Bùi Khắc Nhất, phường Hạc Thành về hành vi trốn thuế, quy định tại Điều 200, Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)...

1a21b5031ea295fcccb3.jpg
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tống đạt Quyết định khởi tố đối với Lê Thị Thanh Thủy.

Trước đó, Lê Thị Thanh Thủy với vai trò là người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Minh - đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành khai thác Chợ đầu mối nông, lâm, thủy sản Đông Hương đã chỉ đạo nhân viên lập bảng kê dự toán và thu các khoản phí gồm: Thu phí địa điểm kinh doanh; thu phí xe ra vào chợ; thu tiền điện nước, phí vệ sinh, lưu quầy… nhưng kê khai với cơ quan thuế thấp hơn số liệu doanh thu thực tế tại chợ đầu mối nông, lâm, thủy sản Đông Hương.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Minh đã trốn thuế, gây thất thoát ngân sách Nhà nước số tiền trên 11 tỷ đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

