Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Khởi tố đối tượng lái xe lao vào quán nhậu tông chết người

Nạn nhân bị đối tượng tông tử vong được xác định là bà Lương Thị Q. (SN 1970, ở xã Bình Dương). Người bị thương là Nguyễn Quang S. (SN 1999, ở xã Bình Dương).

Hà Ngọc Chính- H.Đại

Ngày 13/10, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Đặng Văn Sang (SN 1998, trú thôn Vĩnh Bình, xã Bình Dương) để điều tra về hành vi “Giết người”

lao-xe.jpg
Hiện trường vụ lao xe vào quán nhậu tông người tử vong. Ảnh cắt từ Clip

Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy; khoảng 21h40 tối 7/10, tại quán O.N.N. (thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương), Đặng Văn Sang (27 tuổi) và N.Q.S. (26 tuổi; cùng trú thôn Vĩnh Bình, xã Bình Dương) xảy ra mâu thuẫn trong lúc nhậu.

Nóng giận, Sang cầm dao trong quán rượt đuổi, dọa giết N.Q.S. nhưng được mọi người can ngăn. Một lúc sau, khi thấy anh N.Q.S. đi ra đứng trước quán Xóm Nhậu bên cạnh và có lời khiêu khích, Sang lái ô tô lao thẳng vào quán, mục đích tông N.Q.S.

htv.jpg
Đối tượng Đặng Văn Sang tại cơ quan điều tra. Ảnh ANGL

Cú tông mạnh khiến bà L.T.Q. (55 tuổi; trú thôn Phước Chánh, xã Bình Dương), mẹ của chủ quán bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn ( phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai). Tuy nhiên, bà Q. đã tử vong lúc 23h15 cùng ngày. Riêng N.Q.S. dù đã tránh kịp thời, nhưng vẫn bị thương.

Sau khi rời khỏi hiện trường, đến 5h30 sáng 8/10, Sang đã đến Công an xã Bình Dương đầu thú.

Làm việc với cơ quan Công an, Sang khai trước đó có uống vài lon bia, thừa nhận hành vi phạm tội và tỏ rõ sự hối hận. Kết quả kiểm tra cho thấy, Sang âm tính với ma túy, nhưng có nồng độ cồn trong máu tại thời điểm gây án.

Clip Đặng Văn Sang lái xe lao vào quán nhậu tông chết người. Nguồn QN New
tin sản xuất
#tỉnh Gia Lai #Đặng Văn Sang #hành vi “Giết người” #Ngày 13/10 #khởi tố bị can #ạm giam 4 tháng

Bài liên quan

Xã hội

Đối tượng lao xe vào quán nhậu ở Gia Lai âm tính với ma túy

Nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai, đối tượng lái xe lao vào quán nhậu tông chết người âm tính với ma túy.

Sau khi rời khỏi hiện trường, 5h30 sáng 8/10, Đặng Văn Sang đã đến Công an xã Bình Dương đầu thú. Kết quả xét nghiệm, Đặng Văn Sang âm tính với chất ma túy.

Trước đó, lúc 22h00 ngày 07/10/2025, Công an xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai) tiếp nhận tin báo của người dân vụ lao xe vào quán nhậu khiến một phụ nữ tử vong.

Xem chi tiết

Xã hội

Nguyên nhân vụ ô tô lao thẳng vào quán nhậu ở Gia Lai khiến 1 người tử vong

Do mâu thuẫn, Đặng Văn Sang đã điều khiển ô tô lao vào quán nhậu ở xã Bình Dương khiến một người tử vong, một người bị thương đang cấp cứu. 

Sáng 8/10, ông Đinh Công Hoàng, Chủ tịch UBND xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ xe ô tô lao vào quán nhậu, khiến mẹ chủ quán tử vong.

hien-truong.jpg
Hiện trường vụ việc. Ảnh CTV
Xem chi tiết

Xã hội

Một người tử vong thương tâm tại Gia Lai do xe máy lao xuống cống không nắp

Sáng 28/9, Công an xã Tuy Phước Đông ( tỉnh Gia Lai) cho biết, đang vào cuộc điều tra vụ tai nạn tại vị trí cống hộp thượng lưu Đập Hạ Bạc.

Hiện trường vụ tai nạn cho thấy, cống hộp không có nắp hay lan can bảo vệ, rất dễ gây tai nạn cho người tham gia giao thông.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16h ngày 27/9, tại khu vực cống hộp dẫn nước ở thượng lưu Đập Hạ Bạc (thôn Thanh Quang, xã Tuy Phước Đông), khiến một người đàn ông tử vong.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Ngân 98 và bi kịch của quyền lực ảo

Ngân 98 và bi kịch của quyền lực ảo

Vụ Ngân 98 không chỉ gây chấn động mà còn phơi bày một hiện tượng đáng báo động: sự chuyển hóa danh tiếng thành công cụ phạm tội trong kỷ nguyên quyền lực ảo.