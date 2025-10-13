Khởi tố đối tượng lái xe lao vào quán nhậu tông chết người

Nạn nhân bị đối tượng tông tử vong được xác định là bà Lương Thị Q. (SN 1970, ở xã Bình Dương). Người bị thương là Nguyễn Quang S. (SN 1999, ở xã Bình Dương).

Ngày 13/10, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Đặng Văn Sang (SN 1998, trú thôn Vĩnh Bình, xã Bình Dương) để điều tra về hành vi “Giết người”

Hiện trường vụ lao xe vào quán nhậu tông người tử vong. Ảnh cắt từ Clip

Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy; khoảng 21h40 tối 7/10, tại quán O.N.N. (thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương), Đặng Văn Sang (27 tuổi) và N.Q.S. (26 tuổi; cùng trú thôn Vĩnh Bình, xã Bình Dương) xảy ra mâu thuẫn trong lúc nhậu.

Nóng giận, Sang cầm dao trong quán rượt đuổi, dọa giết N.Q.S. nhưng được mọi người can ngăn. Một lúc sau, khi thấy anh N.Q.S. đi ra đứng trước quán Xóm Nhậu bên cạnh và có lời khiêu khích, Sang lái ô tô lao thẳng vào quán, mục đích tông N.Q.S.

Đối tượng Đặng Văn Sang tại cơ quan điều tra. Ảnh ANGL

Cú tông mạnh khiến bà L.T.Q. (55 tuổi; trú thôn Phước Chánh, xã Bình Dương), mẹ của chủ quán bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn ( phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai). Tuy nhiên, bà Q. đã tử vong lúc 23h15 cùng ngày. Riêng N.Q.S. dù đã tránh kịp thời, nhưng vẫn bị thương.

Sau khi rời khỏi hiện trường, đến 5h30 sáng 8/10, Sang đã đến Công an xã Bình Dương đầu thú.

Làm việc với cơ quan Công an, Sang khai trước đó có uống vài lon bia, thừa nhận hành vi phạm tội và tỏ rõ sự hối hận. Kết quả kiểm tra cho thấy, Sang âm tính với ma túy, nhưng có nồng độ cồn trong máu tại thời điểm gây án.