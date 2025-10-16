Hà Nội

Xã hội

Mưa lớn khiến nhiều nơi ở Quảng Trị ngập lụt, sạt lở nghiêm trọng

Do mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa phương ở Quảng Trị bị ngập lụt, sạt lở nghiêm trọng. Hiện, lực lượng chức năng đã di dời nhiều hộ dân đến an toàn.

Hạo Nhiên

Ngày 16/10, theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, trong 24h qua, tại một số địa bàn có mưa to đến rất to gây sạt lở, ngập lụt cục bộ.

Cụ thể, từ đêm 15 đến sáng 16/10,trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 10-70mm, có nơi mưa cực lớn như La Tó (xã Tà Rụt) 201mm, Húc (xã Khe Sanh) 130mm, Ba Nang (xã Đakrông) 130mm.

img3184-17605909548681401039125.jpg
Nhiều tuyến đường bị ngập lụt cục bộ... Ảnh: Hùng Trần.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường miền núi bị chia cắt cục bộ. Tại xã Khe Sanh, các ngầm tràn Ván Ri, cầu tràn thôn Ruộng và Xa Re bị ngập; nước dâng cao tại thôn Tà Đủ, Húc Thượng. Một số điểm sạt lở đã xuất hiện trên tỉnh lộ 587.

Ở xã Đakrông, ngầm tràn Đá Đỏ (thôn Ra Lây) và Chân Rò bị ngập 0,5m; xã Tà Rụt có 3 cầu tràn ngập 0,3-0,4m...

Do mưa lũ dâng nhanh, 10 hộ với 46 nhân khẩu ở thôn Húc Thượng (xã Khe Sanh) đã được chính quyền sơ tán đến nơi an toàn.

img3185-17605909546001219693738.jpg
Đường Hồ Chí Minh bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: Hùng Trần

Hiện mực nước các sông vẫn dưới báo động 1. Các hồ chứa thủy lợi đạt khoảng 84,8% dung tích thiết kế, vẫn trong giới hạn an toàn.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Quảng Trị yêu cầu các địa phương cắm biển cảnh báo, chốt chặn ngầm tràn, bố trí lực lượng túc trực 24/24, sẵn sàng di dời dân khỏi vùng nguy hiểm khi có tình huống xấu.

Ngoài ra, mưa lớn khiến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua các địa phương khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị xuất hiện nhiều điểm sạt lở, gây ách tắc cục bộ tại một số vị trí. Hiện, lực lượng chức năng đang phân luồng, khắc phục để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

>>> Xem thêm video lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị giúp dân khắc phục mưa lũ.

(Nguồn: TTXVN)
