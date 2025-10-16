Hà Nội

Xã hội

Đường Quốc lộ 4E sụt lún, xe từ 3 trục trở lên tạm thời không đi qua

Sở Xây dựng Lào Cai đã tạm thời phân luồng các xe 3 trục trở lên muốn đi qua Km3+00, Quốc lộ 4E để đến trung tâm xã Lùng Phình, xã Si Ma Cai.

Bảo Ngân

Ngày 16/10, thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai cho biết, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10 và số 11, trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã xảy ra mưa lớn kéo dài khiến đoạn đường Km3+00, Quốc lộ 4E (thuộc địa phận xã Lùng Phình, tỉnh Lào Cai) xuất hiện cung trượt sâu, nền và mặt đường bị sụt lún, gây ách tắc giao thông cục bộ.

Để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho các tổ chức, cá nhân khi tham gia giao thông qua Km3+00/QL.4E, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai tạm thời phân luồng đối với các xe 3 trục trở lên muốn di chuyển qua vị trí này để đến trung tâm xã Lùng Phình, xã Si Ma Cai và đi Tuyên Quang.

Cụ thể, các xe từ 3 trục trở lên không đi vào Quốc lộ 4E mà di chuyển theo Quốc lộ 4D, Quốc lộ 4 và ngược lại.

cats-4937.jpg
Đường Quốc lộ 4E sụt lún. Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lào Cai bố trí lực lượng phân luồng và điều phối giao thông tại các điểm sạt lở nguy hiểm. (Ảnh: Báo Lào Cai)

Trước đó, tuyến Quốc lộ 4D đi qua 6 xã, phường quan trọng của tỉnh Lào Cai, bao gồm: Lào Cai, Sa Pa, Tả Phìn, Cốc San, Bản Lầu và Mường Khương, cũng có nhiều điểm sạt lở lớn nhỏ.

Tổng khối lượng đất, đá sạt trượt ước tính hơn 40.000 m3, một con số khổng lồ, ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân và du khách.

Trước tình hình sạt lở nghiêm trọng, chính quyền và các đơn vị chức năng của tỉnh Lào Cai đã khẩn trương vào cuộc, triển khai các biện pháp cấp bách nhằm khắc phục hậu quả, đảm bảo thông tuyến tạm thời và an toàn cho người tham gia giao thông.

