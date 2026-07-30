Bắt khẩn cấp đối tượng chém 2 cán bộ công an ở Quảng Trị

Ngày 30/7, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang giữ người trong trường hợp khẩn cấp với đối tượng Trần Hoàng Diệu (SN 1981, trú tại thôn Vĩnh Trung, xã Vĩnh Hoàng) sau khi dùng hung khí gây thương tích cho 2 cán bộ công an xã.

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 29/7, sau khi đã uống rượu, Trần Hoàng Diệu đi trên đường gặp đồng chí Thượng úy Nguyễn Quang Sang (Cảnh sát khu vực Công an xã Vĩnh Hoàng) đang trên đường đi thực hiện nhiệm vụ.

Mặc dù không quen biết, không có mâu thuẫn gì với đồng chí Sang nhưng Diệu đã vô cớ chặn đường gây gỗ, có lời nói xúc phạm và dùng tay đánh vào mặt. Chưa dừng lại, Diệu dùng rựa rượt đuổi chém đồng chí Sang, tuy nhiên đồng chí Sang đã tránh né được nên hậu quả chưa xảy ra, sau đó đối tượng bỏ về nhà.

Đối tượng Trần Hoàng Diệu bị cơ quan Công an bắt giữ. Ảnh: CACC

Nhận được tin báo, Công an xã Vĩnh Hoàng đến nhà Diệu để triệu tập làm việc, tuy nhiên Diệu không chấp hành, cầm rựa cố thủ trong nhà. Khi Thiếu tá Tạ Quang Phong và Đại úy Trần Minh Quang tiếp cận, vận động giao nộp hung khí, Diệu bất ngờ xông ra chém liên tiếp khiến hai cán bộ bị thương.

Nhận thấy tính chất manh động của đối tượng, Công an xã Vĩnh Hoàng báo cáo Công an tỉnh Quảng Trị tăng cường lực lượng hỗ trợ. Sau 3 giờ thuyết phục, kêu gọi, vận động đối tượng Diệu vẫn kiên quyết cố thủ và cầm chặt hung khí trên tay.

Khi lực lượng chức năng đang vận động, đối tượng Diệu cầm rựa lao ra tấn công nhằm tẩu thoát. Lúc này, Tổ công tác áp sát, khống chế, tước hung khí và bắt giữ thành công Trần Hoàng Diệu.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.