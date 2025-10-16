Hà Nội

Xã hội

Khởi tố 'bác sĩ giả' khám bệnh miễn phí để bán thực phẩm chức năng giá cao

Tổ chức các buổi khám, tư vấn sức khỏe miễn phí tại các xã miền núi Nghệ An, Phùng Thị Thu Hiền đã bán thực phẩm chức năng với giá cao gấp nhiều lần giá nhập.

Thanh Hà

Ngày 16/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phùng Thị Thu Hiền (SN 1988, trú phường Thanh Liệt, TP Hà Nội) về tội "Lừa dối khách hàng".

Từ tháng 1/2025, Hiền nảy sinh ý định tổ chức các buổi "khám, tư vấn sức khỏe miễn phí" tại các xã miền núi Nghệ An nhằm bán thực phẩm chức năng kiếm lời. Để hợp thức hóa hoạt động, đối tượng soạn thảo kế hoạch "chăm sóc sức khỏe cộng đồng" rồi gửi xin xác nhận của UBND các xã, tạo vỏ bọc hợp pháp cho nhóm người giả danh y bác sĩ.

images2048011-1i8a0158.jpg
Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phùng Thị Thu Hiền.

Tại các buổi "khám bệnh", nhóm của Hiền dùng máy chiếu thuyết trình về các bệnh xương khớp, gan, tuyến giáp... rồi tiến hành đo chiều cao, siêu âm, "chẩn đoán" hàng loạt người dân mắc bệnh. Sau đó, Hiền cho quảng cáo rầm rộ "thuốc đặc trị" thực chất là thực phẩm chức năng thông thường và bán với giá cao gấp nhiều lần giá nhập, dù rao là "giảm 50%".

Khi bị dư luận phản ánh, nhóm này vội rút khỏi địa bàn huyện Kỳ Sơn cũ (Nghệ An) và bị lực lượng Công an Nghệ An phát hiện, mời về làm việc. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng thu giữ hơn 1.500 hộp thực phẩm chức năng, xác định có gần 1.000 người dân bị lừa mua sản phẩm.

images2048014-hai-thuc-pham-chuc-nang-nhom-nguoi-mac-ao-blouse.jpg
Hình ảnh 2 sản phẩm được giới thiệu, bán cho người dân trên địa bàn huyện Kỳ Sơn cũ.

Trước đó, ngày 12/6, một nhóm người mặc áo blouse thực hiện tư vấn giới thiệu sản phẩm bảo vệ sức khỏe trên địa bàn một số xã của huyện Kỳ Sơn cũ (Nghệ An).

Tuy nhiên, nhóm người này tự ý tổ chức khám bệnh và bán sản phẩm bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm được giới thiệu giá 700.000 đồng/1 lọ 60 viên nhưng khuyến mãi 50%. Nhóm này còn giới thiệu 2 sản phẩm bảo vệ sức khỏe "Viên uống Bảo Minh" và "Viên xương khớp An Bình" với tổng số tiền 1,4 triệu đồng được giảm giá 50%. Như vậy, người dân chỉ bỏ 700.000 đồng để mua 2 sản phẩm.

Sau khi phát hiện sự việc, Sở Y tế Nghệ An có văn bản gửi UBND huyện Kỳ Sơn xác minh thông tin, yêu cầu rà soát. Nếu có, yêu cầu dừng và xử lý theo quy định của pháp luật. Ngoài văn bản trên, Sở Y tế Nghệ An lập đoàn thanh tra lên huyện này để làm rõ nhiều vấn đề trong sự việc. Số sản phẩm trên được bán cho người dân đã được cơ quan chức năng thu hồi, niêm phong cũng như kiểm định để có hướng xử lý.

Hiện, cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án, làm rõ các đối tượng liên quan. Công an Nghệ An đề nghị người dân từng bị nhóm này lừa liên hệ Trung tá Trần Thanh Tuấn, ĐT: 0915.562.288 để phối hợp cung cấp thông tin.

>>> Mời độc giả xem thêm video "Thủ phủ" sản xuất thực phẩm cho trẻ em giả, nhái:

(Nguồn: VTV1)
Tin mới