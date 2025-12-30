Hà Nội

Xã hội

Danh tính nam sinh dùng dao đe dọa, cướp điện thoại của bạn ở Lào Cai

N.T.T.A đã có hành vi dùng dao đe dọa bạn lấy 1 chiếc điện thoại Iphone 11 với mục đích để bán lấy tiền đi chơi bida.

Gia Đạt

Ngày 30/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với N.T.T.A (sinh năm 2008, thường trú tại xã Khánh Yên, tỉnh Lào Cai) về tội cướp tài sản, quy định tại khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự. A là học sinh lớp 12, Trung tâm GDNN-GDTX Văn Bàn.

89bdbdab6ae283bcdaf3jpg.jpg
Đối tượng N.T.T.A cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Cùng ngày, điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai bố trí tại Công an xã Văn Bàn đã tống đạt các Quyết định, Lệnh và tiến hành hỏi cung bị can đối với N.T.T.A. Quá trình tống đạt và hỏi cung bị can có sự tham gia trợ giúp của nhân viên pháp lý và bố đẻ của bị can là người đại diện.

Do bị can N.T.T.A chưa đủ tuổi thành niên nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai không áp dụng biện pháp tạm giam mà tiến hành bàn giao cho UBND xã Khánh Yên quản lý theo Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú vào sáng 29/12/2025.

Trước đó, ngày 25/12/2025, N.T.T.A đã có hành vi dùng dao đe dọa H.A.T sinh năm 2009, thường trú tại xã Võ Lao, tỉnh Lào Cai, đang là học sinh lớp 10, trường THPT trên địa bàn) lấy 1 chiếc điện thoại Iphone 11 của T với mục đích để bán lấy tiền đi chơi bida.

Ngay khi nhận được trình báo của người bị hại, Công an xã Văn Bàn đã khẩn trương xác minh, thu thập chứng cứ, làm việc với các bên có liên quan. Xác định hành vi của N.T.T.A đã đủ yếu tố cấu thành tội Cướp tài sản nên Công an xã đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh để chỉ đạo xử lý.

Nguồn: ĐTHĐT.
