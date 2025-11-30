Hà Nội

Xã hội

Khởi tố 14 đối tượng gây rối, tranh chấp vị trí đỗ ô tô tại tầng hầm chung cư

14 đối tượng gây rối trật tự công cộng liên quan đến vụ việc tranh chấp quyền khai thác, quản lý các vị trí đỗ ô tô tại Tòa nhà CT2C - Khu đô thị mới Nghĩa Đô.

Gia Đạt

Ngày 30/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 14 đối tượng về tội Gây rối trật tự công cộng liên quan đến vụ việc tranh chấp quyền khai thác, quản lý các vị trí đỗ xe ô tô tại tầng hầm Tòa nhà CT2C - Khu đô thị mới Nghĩa Đô giữa Chủ đầu tư và Ban quản trị tòa nhà.

2.jpg
Cơ quan Công an thi hành quyết định tố tụng đối với Lương Hồng Huyên.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 14h ngày 24/6/2025, khi nhóm nhân viên của Chủ đầu tư tổ chức đưa 3 ô tô xuống tầng hầm thì gặp sự cản trở quyết liệt của Lương Hồng Huyên (SN 1983; Trưởng Ban quản trị) và Vi Văn Tiếp (SN 1994; Trưởng Ban quản lý). Tại thời điểm xảy ra sự việc, Lương Hồng Huyên đã liên tục có lời lẽ thách thức, chửi bới, thậm chí lấy gậy golf làm hung khí để đe dọa nhóm nhân viên của Chủ đầu tư. Hai bên đã lời qua tiếng lại, dẫn đến xô xát, gây mất an ninh, trật tự.

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 14 bị can về tội Gây rối trật tự công cộng. Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam 6 bị can gồm: Lương Hồng Huyên, Vi Văn Tiếp, Nguyễn Quốc Phương, Nguyễn Văn Chung, Phan Vũ, Trần Hữu Huy; 8 bị can còn lại bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

4.jpg
Đối tượng Vi Văn Tiếp.

Thời gian qua trên địa bàn TP Hà Nội xảy ra nhiều vụ việc liên quan đến tranh chấp giữa Chủ đầu tư, Ban quản lý, Ban quản trị tại các tòa nhà chung cư dẫn đến mất an ninh, trật tự trên địa bàn TP Hà Nội. Trong đó, vụ việc xảy ra tại Khu đô thị mới Nghĩa Đô là bài học cảnh tỉnh sâu sắc cho các tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết tranh chấp các quyền sở hữu tại các tòa nhà chung cư trên địa bàn TP Hà Nội.

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Nguồn: ĐTHĐT.
#gây rối #đỗ xe #chung cư #Nghĩa Đô #khởi tố #tranh chấp

