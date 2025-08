Nhóm nghiện game online chuyên trộm bình ắc quy "sa lưới"

Từ tháng 12/2024 đến tháng 7/2025, Hà Nhật Anh và Cao Viết H. đã thực hiện khoảng 20 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn Nghệ An trị giá khoảng 200 triệu đồng.

Ngày 26/7, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Nhật Anh và Cao Viết H. về tội trộm cắp tài sản.

Qua nắm tình hình, Công an phường Vinh Lộc (Nghệ An) phát hiện trên địa bàn thời gian gần đây có một số nhóm đối tượng thanh, thiếu niên thường xuyên tụ tập, điều khiển xe máy không gắn biển kiểm soát, di chuyển vào ban đêm và rạng sáng.