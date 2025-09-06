Hà Nội

Xã hội

Khởi công Dự án đường Vành đai 4 có 3 cầu vượt sông Hồng, sông Đuống

UBND TP Hà Nội đã khởi công tuyến cao tốc vành đai 4 dài 113 km, quy mô giai đoạn một 4 làn xe, tổng mức đầu tư hơn 56.290 tỷ đồng.

Gia Đạt

Ngày 6/9, tại xã Nội Bài, TP Hà Nội, Dự án thành phần 3 của Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội với tổng vốn đầu tư 56.000 tỷ đồng đã được khởi công. Dự án có tổng chiều dài khoảng 113,5 km, trong đó 103 km tuyến chính và 9,7 km đoạn tuyến nối theo hướng cao tốc Nội Bài - Hạ Long. Trên tuyến có 13 đoạn đi trên cao với chiều dài 80,98 km, chiếm 71% chiều dài toàn tuyến.

duong-vanh-dai-4-3155-8863jpg.jpg
Lãnh đạo Hà Nội cùng các đại biểu nhấn nút phát động lễ khởi công dự án đường vành đai 4. Ảnh: Pháp luật TP HCM.

Trước mắt, dự án sẽ đầu tư 4 làn xe với bề rộng nền đường 17 m; bề rộng cầu 17,5 m. Riêng các cầu vượt sông Hồng và sông Đuống có bề rộng cầu 24,5 m để bố trí thêm 2 làn xe máy và xe thô sơ qua cầu kết nối giữa hai bên bờ sông, tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân.

Dự án được chia thành 2 tiểu dự án, trong đó tiểu dự án sử dụng vốn nhà nước (23.861 tỷ đồng) xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng gồm cầu Hồng Hà, cầu Mễ Sở, cầu Hoài Thượng và các đoạn tuyến từ trước nút giao Quốc lộ 6 đến hết nút giao cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đoạn tuyến nối 9,7 km, bao gồm hoàn thiện nút Tây Nam và nút giao cao tốc Nội Bài - Hạ Long.

Phạm vi dự án còn lại sử dụng nguồn vốn của nhà đầu tư (32.189 tỷ đồng), xây dựng đường cao tốc các đoạn: từ nút giao cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến trước nút giao Quốc lộ 6; từ sau nút giao cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đến trước nút giao cao tốc Nội Bài - Hạ Long.

Để đảm bảo tiến độ tổng thể của toàn bộ dự án, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đề nghị chủ đầu tư và các nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực, nhân lực, thiết bị để tổ chức thi công khẩn trương, khoa học, an toàn trên toàn tuyến. Trước mắt, các đơn vị cần tập trung triển khai ngay các công trình cầu lớn vượt sông như cầu Hồng Hà, Mễ Sở, Hoài Thượng và các nút giao liên thông để kết nối toàn bộ tuyến đường song hành, tăng hiệu quả đầu tư; đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và hoàn thành dự án đúng tiến độ theo chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững của Thủ đô và Vùng Thủ đô Hà Nội.

Nguồn: ĐTHĐT.
