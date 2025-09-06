Hà Nội

Xã hội

Khánh thành, khởi công đồng loạt nhiều công trình lớn vào ngày 19/12

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu chuẩn bị tổ chức lễ khánh thành, khởi công đồng loạt các dự án, công trình lớn vào ngày 19/12.

Gia Đạt

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 158 về việc chuẩn bị tổ chức Lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình quy mô lớn, ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trước đó, ngày 19/8, Chính phủ đã tổ chức thành công Lễ khánh thành, khởi công 250 dự án, công trình tại 34 tỉnh, thành phố với tổng mức đầu tư khoảng 1.280 nghìn tỷ đồng, chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9.

099.jpg
Ảnh minh họa.

Trong đó, 80 công trình, dự án được lựa chọn làm điểm cầu đều là công trình tiêu biểu cho các lĩnh vực, từ hạ tầng chiến lược đến lĩnh vực y tế, giáo dục, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh,… thể hiện nỗ lực vượt khó, khát vọng phát triển và ý chí vươn lên của toàn dân tộc. Theo Thủ tướng, đây là minh chứng sinh động cho thành tựu phát triển hạ tầng đất nước, khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng.

Để tổng kết chặng đường 5 năm (2021-2025) thực hiện đột phá chiến lược phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Chính phủ tiếp tục tổ chức lễ khánh thành, khởi công trực tuyến đồng thời các công trình, dự án lớn trên cả nước (trực tiếp kết hợp trực tuyến đến tất cả công trình, dự án ở các địa phương).

Thủ tướng cho biết sự kiện sẽ được tổ chức ngày 19/12, nhân kỷ niệm 79 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2025) và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nhiệm kỳ 2025-2030. Để bảo đảm công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, chất lượng, thành công cho sự kiện quan trọng này, Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng, chủ tịch UBND các tỉnh, thành và những đơn vị liên quan khẩn trương chỉ đạo tập trung tối đa mọi nguồn lực, nỗ lực tăng tốc, bứt phá đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình của ngành, cơ quan, đơn vị trực thuộc và của địa phương phụ trách.

Thủ tướng cũng kêu gọi toàn thể người lao động phát huy tinh thần "vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió", làm việc "3 ca, 4 kíp", để nhanh chóng đưa các dự án vào khai thác, bảo đảm chất lượng. Mỗi bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp FDI phấn đấu có ít nhất 2 dự án, công trình đủ điều kiện khánh thành hoặc khởi công, theo yêu cầu của Thủ tướng. Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo rà soát các dự án, công trình, tổng hợp, gửi thông tin về Bộ Xây dựng - Cơ quan Thường trực trước ngày 10/11.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ được giao chỉ đạo chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương liên quan khẩn trương hướng dẫn, rà soát, kịp thời khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích cao trong các phong trào thi đua: "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí"; thi đua cao điểm "500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc". Việc này, Thủ tướng yêu cầu hoàn thành trước ngày 1/12. Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo công tác chuẩn bị cho buổi Lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình vào 19/12.

#khánh thành #khởi công #dự án lớn #ngày 19/12 #Thủ tướng Phạm Minh Chính

Mua bán hóa đơn khống, một giám đốc công ty ở Đà Nẵng bị khởi tố

Giám đốc Công ty TNHH MTV Phan Hoàng Phúc bị khởi tố về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước”.

Ngày 30/8, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Đà Nẵng) vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, khám xét nơi ở, nơi làm việc và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Hoàng Phúc – Giám đốc Công ty TNHH MTV Phan Hoàng Phúc về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước”.

khoi-to-giam-doc-mua-ban-hoa-don-trai-phep-1615.jpg
Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Phan Hoàng Phúc.
Xe

Mục sở thị SUV địa hình Subaru Forester Wilderness 2026, hơn 38.000 USD

Subaru mới đây đã công bố giá bán cho mẫu Forester Wilderness 2026 phiên bản địa hình. Xe có mức giá khởi điểm 38.385 USD, tăng 2.100 USD so với bản cũ.

10.jpg
Forester Wilderness 2026 là phiên bản nâng cấp toàn diện, nổi bật với thiết kế mạnh mẽ và khả năng off-road cải thiện rõ rệt. Xe được trang bị cản trước mới, lưới tản nhiệt thiết kế lại, tấm ốp bảo vệ gầm,...
2.jpg
Đèn sương mù đặc biệt và decal mờ trên nắp ca-pô nhằm giảm độ chói khi vận hành trong điều kiện địa hình phức tạp. Điểm đáng chú ý nhất nằm ở hệ thống treo chuyên dụng giúp khoảng sáng gầm đạt 236 mm, cao hơn 15 mm so với phiên bản tiêu chuẩn.
Xe

Lexus NX 2026 tăng giá bán, khởi điểm từ 45.470 USD

Lexus vừa công bố dải sản phẩm NX 2026 tại thị trường Mỹ với một thay đổi đáng chú ý: phiên bản NX 250 chính thức bị khai tử, đi kèm giá bán khởi điểm cao hơn.

3-831.jpg
Bước sang phiên bản 2026, mẫu NX rẻ nhất sẽ là NX 350h FWD, với giá từ 45.470 USD. Đây cũng là một điểm thay đổi quan trọng khi bản 350h trước đây mặc định có dẫn động bốn bánh, nay đã có thêm tùy chọn cầu trước.
2-6699.jpg
Lexus đồng thời mở rộng gói trang bị F Sport Handling cho toàn bộ các cấu hình động cơ, thay vì chỉ giới hạn ở một số phiên bản như trước.
Kiến thức cần biết

Biển Đông sắp có áp thấp nhiệt đới

Biển Đông sắp có áp thấp nhiệt đới

Trên khu vực phía đông của Bắc Biển Đông đang có một vùng áp thấp hoạt động, dự báo có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, gián tiếp gây mưa cho miền Bắc.