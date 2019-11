VTM Đại học Y mạo danh thuộc Đại học Y Hà Nội: Dấu hiệu tội lừa đảo?

Việc VTM Đại học Y đặt tên gọi lập lờ, dễ gây nhầm lẫn, đồng thời nhân viên ngang nhiên khẳng định VTM thuộc Đại học Y Hà Nội có thể coi là hành vi mạo danh, cố tình vi phạm pháp luật?

Nữ khách hàng được nam nhân viên VTM Đại học Y tư vấn và đặt cọc tiền vào sáng 13/11.

Trao đổi với PV Kiến Thức về việc VTM Đại học Y gian dối, mạo danh là cơ sở thuộc Đại học Y Hà Nội, Luật sư Đặng Văn Cường - Văn Phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP Hà Nội chia sẻ: Đối với hành vi Viện thẩm mỹ mạo danh Đại học Y để thực hiện hoạt động kinh doanh thì đây là một hành vi vi phạm pháp luật. Hành vi này cần phải làm rõ để xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

"Hành vi đăng ký kinh doanh những thông tin gây nhầm lẫn thì có thể bị xử lý hành chính. Còn nếu mạo danh doanh nghiệp, pháp nhân khác để thực hiện hoạt động kinh doanh thì có dấu hiệu của tội lừa đảo hoặc lừa dối khách hàng", Luật sư Cường nói.

Theo vị luật sư này, vấn đề này cơ quan chức năng cần xác minh làm rõ có cơ quan nào cấp phép cho tổ chức này lấy tên là Đại học y hay không. Nếu có cấp phép thì phải xử lý vấn đề cấp phép đối với đơn bị cấp phép và doanh nghiệp.

Luật sư Đặng Văn Cường, Văn Phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP Hà Nội.

Luật sư Đặng Văn Cường cũng cho biết, pháp luật quy định, các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ, làm đẹp là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thì mới được thực hiện hoạt động kinh doanh và phải thực hiện trong phạm vi giấy phép kinh doanh.

Hoạt động dịch vụ y tế bao gồm dịch vụ khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc là hoạt động kinh doanh có điều kiện, có sự quản lý của nhà nước theo luật khám chữa bệnh và các văn bản khác có liên quan. Hoạt động dịch vụ thẩm mỹ có can thiệp bằng phẫu thuật, các thủ thuật xâm lấn bằng các dụng cụ, thiết bị y tế thì bắt buộc phải được thực hiện bởi cơ sở hành nghề y tế và bác sĩ đúng chuyên môn. Để hoạt động trong lĩnh vực y tế thì bác sĩ phải có bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn phù hợp, chứng chỉ chuyên môn về lĩnh vực nào thì chỉ được hoạt động trong lĩnh vực đó.

Một số thuốc, dụng cụ y tế tại VTM Đại học Y bị Thanh tra Sở Y tế phát hiện nhưng chưa xuất trình hóa đơn cũng như không cung cấp được nguồn gốc các loại thuốc.

Đối với các cơ sở thẩm mỹ phải có giấy phép hoạt động là các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ có sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người (phẫu thuật, thủ thuật, các can thiệp có tiêm, chích, bơm, chiếu tia, sóng, đốt hoặc các can thiệp xâm lấn khác) làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể (da, mũi, mắt, môi, khuôn mặt, ngực, bụng, mông và các bộ phận khác trên cơ thể người), xăm, phun, thêu trên da có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm chỉ được thực hiện tại bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ hoặc phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa thẩm mỹ tùy theo phạm vi hoạt động chuyên môn được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (khoản 5 Điều 23a Nghị định 155/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế).

Hành vi, thực hiện hoạt động dịch vụ thẩm mỹ không đúng quy định pháp luật, thực hiện hoạt động khám chữa bệnh mà không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật thì tùy vào tính chất mức độ và hậu quả mà người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Mặc dù Thanh tra Sở Y tế TP HCM đã kiểm tra, phát hiện sai phạm và yêu cầu chủ cơ sở ngưng ngay các hoạt động tại địa chỉ VTM nói trên và tháo bỏ những nội dung quảng cáo đăng tải trên mạng xã hội, buộc cơ sở phải che chắn biển hiệu “Viện thẩm mỹ Đại học Y”, nhưng theo quan sát phóng viên, đến sáng 15/11, cơ sở này vẫn mở cửa hoat động và chưa thi hành yêu cầu của cơ quan chức năng.



Thông tin với báo chí, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP. HCM, Thanh tra Sở Y tế cho biết đã đề nghị Phòng Y tế Quận Bình Thạnh, UBND phường 13 giám sát việc ngưng hoạt động tiêm filler, botox tại địa chỉ trên. Ngành y tế và chính quyền địa phương cử nhân viên theo dõi quá trình thực hiện yêu cầu của Thanh tra sở nhằm thu thập, củng cố hồ sơ, xử phạt nặng đơn vị vi phạm.

Mời quý độc giả nghe file audio ghi âm nội dung tư vấn của nhân viên VTM Đại học Y với PV Kiến Thức trong vai khách hàng muốn hút mỡ bụng: