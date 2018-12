Vợ trẻ xinh đẹp của cầu thủ Trọng Hoàng ăn mặc sành điệu ra sao?

Ngày 25/10, Trọng Hoàng và bà xã Quỳnh Anh tổ chức lễ cưới tại quê nhà Nghệ An. Do bận tập luyện cho AFF Cup 2018, tiền vệ xứ Nghệ không có nhiều thời gian để chuẩn bị cho đám cưới của mình. Tiền vệ 29 tuổi và bà xã mặc ton-sur-ton, áo đôi sơ mi trắng thêu hoa hồng, tạo dáng tình cảm bên ngoài một hiệu sách. Bộ ảnh cưới của Trọng Hoàng và vợ được thực hiện nhanh chóng.Trọng Hoàng và Quỳnh Anh hẹn hò từ nhiều năm nay. Quỳnh Anh xuất thân trong một gia đình trí thức. Cô đang làm việc trong ngành công an. Vợ trẻ xinh đẹp của Trọng Hoàng ăn mặc giản dị, năng động. Đi du lịch, Quỳnh Anh chọn trang phục đơn giản gồm áo phông và quần short jean. Nhờ có làn da trắng và vóc dáng lý tưởng nên Quỳnh Anh vẫn nổi bật dù mặc khá đơn giản. Cô chọn áo vàng phối với túi xách cùng tông sành điệu. Quỳnh Anh mặc áo phông vàng và quần jean năng động. Cô phối áo phông đen với váy xếp ly đỏ nữ tính. Người đẹp diện váy hồng xuông vô cùng dịu dàng và trẻ trung. Ảnh: FBNV. Video "Minh Hằng chia sẻ về phong cách thời trang". Nguồn: VTC.

Ngày 25/10, Trọng Hoàng và bà xã Quỳnh Anh tổ chức lễ cưới tại quê nhà Nghệ An. Do bận tập luyện cho AFF Cup 2018, tiền vệ xứ Nghệ không có nhiều thời gian để chuẩn bị cho đám cưới của mình. Tiền vệ 29 tuổi và bà xã mặc ton-sur-ton, áo đôi sơ mi trắng thêu hoa hồng, tạo dáng tình cảm bên ngoài một hiệu sách. Bộ ảnh cưới của Trọng Hoàng và vợ được thực hiện nhanh chóng. Trọng Hoàng và Quỳnh Anh hẹn hò từ nhiều năm nay. Quỳnh Anh xuất thân trong một gia đình trí thức. Cô đang làm việc trong ngành công an. Vợ trẻ xinh đẹp của Trọng Hoàng ăn mặc giản dị, năng động. Đi du lịch, Quỳnh Anh chọn trang phục đơn giản gồm áo phông và quần short jean. Nhờ có làn da trắng và vóc dáng lý tưởng nên Quỳnh Anh vẫn nổi bật dù mặc khá đơn giản . Cô chọn áo vàng phối với túi xách cùng tông sành điệu. Quỳnh Anh mặc áo phông vàng và quần jean năng động. Cô phối áo phông đen với váy xếp ly đỏ nữ tính. Người đẹp diện váy hồng xuông vô cùng dịu dàng và trẻ trung. Ảnh: FBNV. Video "Minh Hằng chia sẻ về phong cách thời trang". Nguồn: VTC.