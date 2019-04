Trinh tiết giá 550 nghìn và bí mật đáng sợ của cô dâu trong đêm tân hôn

Đó là lời quảng cáo của người bán màng trinh giả trên mạng online.



550 nghìn và bí mật đêm tân hôn

‘Bỏ ra số tiền 550.000 đến 1 triệu và làm đúng lời chị dặn, em sẽ có một đêm tân hôn hoàn hảo’ - người phụ nữ rao bán màng trinh giả khẳng định khi người viết bày tỏ lo ngại về đêm tân hôn sắp diễn ra của mình.

Người này cho biết, khách mua hàng của chị rất nhiều: ‘Có người còn trở thành khách quen vì đặt mua liên tục’.

‘Trước khi động phòng 15 -20 phút, em đặt màng trinh giả (màng trinh nhân tạo) vào âm đạo, sau đó hạn chế đi lại, vận động mạnh. Khi gần gũi em cứ cố tỏ ra e thẹn, ngượng ngùng …’, người phụ nữ nhiệt tình hướng dẫn.

Cũng theo người này, với thiết kế hoàn hảo, chiếc màng trinh giả sẽ khiến cánh mày râu ngập tràn hạnh phúc vì tin rằng mình là người đàn ông đầu tiên của vợ/bạn gái.

Khi bày tỏ lo ngại về vấn đề viêm nhiễm, tác dụng phụ sau khi sử dụng, người bán hàng khẳng định: ‘Em chỉ cần vệ sinh vùng kín bằng dung dịch vệ sinh là đảm bảo sạch sẽ’. ‘Đặc biệt, so với thủ thuật vá màng trinh thì những tấm màng này dễ sử dụng, không gây đau đớn và có chi phí thấp hơn nhiều lần’, người này tiếp tục quảng cáo.

Tại khoa Sản phụ khoa, Trung tâm y tế Thái Hà, BS Lê Thị Kim Dung cho biết, chưa từng cấp cứu cho bất cứ trường hợp nào gặp nguy hiểm vì sử dụng màng trinh giả. Tuy nhiên, có một cặp đôi từng khiến nữ BS phải nghĩ ngợi.

‘Hai vợ chồng đến gặp tôi vì vài tháng kể từ đêm tân hôn, người vợ thường xuyên kêu đau vùng kín’, BS Dung nhớ lại.

Theo lời tâm sự của người chồng với BS, đêm tân hôn, cả hai đã quan hệ thành công. Chiếc ga giường phải đem đi giặt luôn vào sáng hôm sau vì những vết máu…khiến anh rất hạnh phúc. Anh nghĩ rằng mình là người đầu tiên của vợ.

Thế nhưng nhiều đêm sau đó, anh không thể ‘xâm nhập’ bởi vợ luôn trốn tránh hoặc trong trình trạng co rúm người vì sợ hãi và đau đớn.

Người chồng tìm hiểu trên mạng internet, nghĩ vợ có vấn đề về co thắt tử cung hoặc một bệnh lý nào đó nên đã đưa vợ đến gặp BS Dung.

‘Tuy nhiên, trong quá trình thăm khám cho cô vợ, tôi nhận ra, những vết rách màng trinh đã rất cũ chứng tỏ cô ấy có quan hệ từ khá lâu rồi, không phải đêm tân hôn là lần đầu’, nữ BS nhớ lại.

BS cho rằng, người vợ đã sử dụng màng trinh giả trong đêm tân hôn để ‘đánh lừa’ anh chồng. Nhưng sau quá trình sử dụng, vùng kín đã bị viêm nhiễm khiến người vợ này đau đớn khi quan hệ.

Bác sĩ cũng sợ… màng trinh

Theo lời BS Dung, ngày nay, số lượng đàn ông coi trọng trinh tiết, lấy trinh tiết làm thước đo phẩm hạnh của phụ nữ không còn nhiều. Tuy nhiên, vì một số lý do, nhiều chị em vẫn bị ám ảnh bởi nó.

BS Lê Thị Kim Dung. Ảnh VietNamNet ‘Tôi cứ nhớ mãi một cô gái trẻ giới thiệu là bác sĩ, gặp tôi xin vá màng trinh’, BS Dung chia sẻ.



Nữ BS nói, bà đã ‘làm ầm’ lên vì một BS có học thức, có trình độ y khoa, có kiến thức xã hội lại không thể thuyết phục được người yêu, không thể vượt qua được nỗi ám ảnh về chiếc màng trinh bị rách.

Tuy nhiên, cuối cùng, cô gái vẫn kiên quyết giữ vững quan điểm vì những lý lẽ riêng.

‘Nhưng vá màng trinh cũng an toàn hơn rất nhiều so với việc dùng màng trinh giả’, BS Dung nói.

Theo BS Dung, có rất nhiều lý do để các cô gái lựa chọn màng trinh giả: có người vì chồng sắp cưới có tư tưởng cổ hủ, không chấp nhận vợ từng quan hệ với người đàn ông khác; có người bị rách màng trinh do ngã, tai nạn, hoặc một lần lầm lỡ… Nhưng dù là lý do nào thì hành động này cũng là nguy hiểm, có thể gây hại cho bản thân và làm mất lòng tin của người mình yêu mến.

Nữ BS cho rằng, với những người đàn ông từng trải, việc sử dụng màng trinh giả không thể ‘qua mắt’ được họ. Vì màu đỏ ở màng trinh giả không giống với màu máu thật.

Cùng với đó, trong quá trình gần gũi, một người đàn ông có kinh nghiệm sống tốt hoàn toàn có thể biết được vợ mình đã từng quan hệ hay chưa.

Chính vì vậy, bác sĩ khuyên các cặp đôi tốt nhất không nên lừa dối nhau. Hãy nhìn vào hiện tại của nhau để yêu thương, gìn giữ nhau thay vì chăm chăm soi xét chiếc màng trinh vô nghĩa.