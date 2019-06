Top kem chống nắng chống được nắng cực hiệu quả mà bác sĩ tin dùng

Kem chống nắng chính là vật bất li thân vào mùa hè.

Mùa hè đến cùng với ánh nắng và nhiệt độ cao, tạo điều kiện để các tia tử ngoại ảnh hưởng đến làn da. Đây chính là lúc mà kem chống nắng trở thành sản phẩm không thể thiếu. Kem chống nắng được xem như là một “chiếc áo giáp” để bảo vệ làn da khỏi tia UVA, UVB không chỉ gây cháy nắng, nám, lão hóa da mà còn góp phần quan trọng gây ung thư da. Tuy nhiên, một loại kem chống nắng không thể dùng cho tất cả. Đối với từng loại da khác nhau, sở hữu những tính chất và nhu cầu khác nhau sẽ cần đến một loại kem chống nắng riêng biệt.

Cùng tham khảo những loại kem chống nắng dành riêng cho mỗi loại da được bác sĩ da liễu tin dùng do tạp chí Byrdie giới thiệu:

Da nhờn

Da nhờn là loại da có tuyến dầu hoạt động mạnh mẽ nhất trong các loại da nên lỗ chân lông có phần to hơn, đặc biệt là vào mùa hè. Vì thế da dầu cũng là loại da dễ bị bít tắc lỗ chân lông và nổi mụn nhất do sự hoạt động quá mức cần thiết của tuyến bã nhờn. Khi lựa chọn các sản phẩm làm đẹp không phù hợp, da dầu sẽ ngay lập tức có phản ứng, đổ nhiều dầu hơn, bí lỗ chân lông, nổi mụn... Tuy vậy, vì là loại da phổ biến của người châu Á nên cách bảo vệ da dầu bằng kem chống nắng lại rất đơn giản, do trên thị trường có vô vàn sự lựa chọn. Quan trọng là bạn hãy tìm những sản phẩm kem chống nắng vật lý, dạng gel, sữa hoặc dạng xịt để thấm nhanh vào da, và chú ý đến chữ "oil free", "no sebum" (không chứa dầu). Đây chính là những sản phẩm kem chống nắng phù hợp với da nhờn .

La Roche - Posay Anthelios Shaka Fluid SPF50+: Một trong những sản phẩm được bán chạy nhất của thương hiệu La Roche - Posay đình đám, loại kem chống nắng này có chỉ số SPF 50 và có dạng lỏng giúp thấm nhanh vào da, không gây bức bí.

Kiehl’s Super Fluid UV Mineral Defense SPF50+: Đặc trưng của các sản phẩm kem chống nắng dành cho da dầu đó chính là được thiết kế dưới dạng "fluid" một dạng tinh chất cô đặc vừa giúp thấm nhanh vào da lại chứa đầy đủ những chất bảo vệ da. Kem chống nắng của Kiehl's rất lỏng, tiệp nhanh vào da và có chứa nước giúp làm mềm da trong mùa hè.