Thực phẩm “vàng” giúp cải thiện làn da xanh xao mệt mỏi

Rau mùi tây được sử dụng phổ biến làm rau ăn, có tác dụng tốt trong việc kháng viêm, phòng ngừa thiếu máu,...Ảnh: caythuocdangian. Ngoài ra, đây còn là loại rau rất tốt cho làn da bởi nó giúp loại bỏ những nốt đỏ trên mặt, khiến làn da của bạn sáng lên và khỏe đẹp hơn. Ảnh: plo. Chanh là loại quả rẻ tiền và vô cùng quen thuộc với chúng ta. Ngoài được sử dụng như một loại gia vị trong nấu ăn, chanh còn có tác dụng làm cho làn da xanh xao của bạn sáng bừng sức sống. Ảnh: giaoducthoidai. Bạn có thể uống hay thậm chí rửa mặt bằng nước có pha cốt chanh cũng có thể cải thiện làn da của mình. Ảnh: media. Cà rốt nổi tiếng với công dụng cho đôi mắt sáng khỏe nhưng đồng thời, nó cũng rất tốt cho làn da của bạn. Ảnh: marquis. Nhờ vào chất chống oxy hóa và lượng vitamin C dồi dào mà khi thường xuyên dùng cà rốt sẽ giúp cho da bạn luôn tươi sáng và khỏe mạnh. Ảnh: hstatic. Bưởi đào là loại trái cây quen thuộc mùa thu. Lượng vitamin C dồi dào có trong bưởi đào chính là một trong những tác nhân giúp cải thiện làn da xanh xao của bạn. Ảnh: hstatic. Vitamin C có trong bưởi đào còn có tác dụng loại bỏ các đốm trên da, giúp da căng mịn và bảo trì da ở một trạng thái tốt nhất. Ảnh: bizweb. Các loại rau lá có màu xanh đậm cũng được xem là thực phẩm “vàng” để tái tạo làn da xanh xao của bạn. Ảnh: chuthapdo. Các loại rau lá màu xanh đậm có thể kể đến như rau cải xanh, rau chân vịt hay cải xoăn đều rất tốt cho làn da của bạn. Ảnh: blogspot.

