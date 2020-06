Rùng mình bởi biệt tài trang điểm ghê rợn của nữ sinh trường Báo

Hoa Trang (tên thật là Đỗ Thuỳ Trang) là một trong những hot girl đến từ Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Hà Nội) được cộng đồng mạng yêu mến. Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh xắn, 9X còn có năng khiếu trang điểm ghê rợn. Thùy Trang khiến mọi người bất ngờ khi có thể vẽ mặt theo phong cách 3D, đánh lừa thị giác. Mới đây, những hình ảnh trang điểm chuyên nghiệp của Trang xuất hiện trên các trang tin nước ngoài như Bored Panda và Sina. Họ đều dành cho hot girl trường báo những lời khen có cánh. Trang Bored Panda viết: "Nữ nghệ sĩ có thể biến gương mặt thành tác phẩm tạo ảo giác mà không qua trường lớp nào". Sina lại so sánh 9X như một hoạ sĩ còn gương mặt của cô là các bức tranh đẹp. Nữ sinh trường Báo đam mê hóa trang từ nhỏ nhưng không có điều kiện theo học ở bất kỳ trường lớp chuyên nghiệp nào. Khi nhận thấy bản thân có sở thích trang điểm, Trang đầu tư thời gian, tự nghiên cứu, học hỏi từ mạng xã hội và bạn bè xung quanh. Để có thể theo đuổi đam mê, Trang phải tiết kiệm tiền tiêu vặt để mua đồ trang điểm. Các bảng màu vẽ 3D dành cho mặt, body cô phải đặt mua từ nước ngoài vì tại Việt Nam khá hiếm và giá cả đắt đỏ. Trang cho hay hóa trang mặt theo phong cách ghê rợn ban đầu khá khó khăn. Đây là công việc đòi dỏi sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và rất mất thời gian. Do không có nền tảng mĩ thuật nên việc hình dung, đánh khối, tạo độ bóng và đánh sáng tối cho mỗi bức tranh 3D trên khuôn mặt là khó khăn lớn nhất đối với cô gái gốc Hải Dương. Các ý tưởng vẽ mặt của cô nàng ra đời theo cảm hứng và học hỏi ở nhiều ở các make up artist có tiếng trên thế giới. Ngoài trang điểm, Thùy Trang còn có niềm đam mê với việc nhảy nhót và nhiếp ảnh. Sở hữu gương mặt ưa nhìn cùng tài hoạ mặt khéo léo, Hoa Trang thu hút tới hơn 115.000 người theo dõi trên Instagram. Cô nàng 9X hiện đi theo con đường beauty blogger, thường đăng tải các video chia sẻ bí quyết làm đẹp, trang điểm lên mạng xã hội. Khi bỏ lớp make up kinh dị, Thuỳ Trang là một cô gái có gương mặt xinh đẹp, ngoại hình cân đối. Ảnh: IG, FB. Mời độc giả xem video "Bí quyết làm đẹp của sao Việt". Nguồn: VTC.

