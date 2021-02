Rich kid Trung Quốc nghiện phẫu thuật thẩm mỹ, khuôn mặt như mặt rắn

Rich kid Tiểu Z Na Na (tên thật Châu Sở Na) nổi tiếng mạng xã hội Trung Quốc với biệt danh "hot girl phẫu thuật thẩm mỹ". Do nghiện phẫu thuật thẩm mỹ, cô nàng này giờ đây chịu nhiều vấn đề sức khỏe như bị mỏng giác mạc, suy giảm trí nhớ. Tính đến nay, khi đã 16 tuổi, Tiểu Z Na Na đã trải qua 100 cuộc phẫu thuật thẩm mỹ, tiêu tốn hơn 1 triệu nhân dân tệ (hơn 3,3 tỉ đồng). Tuy nhiên, có nhiều nguồn tin hot girl Hoa ngữ này chỉ mới phẫu thuật hơn 60 lần, nhưng cũng có nơi khẳng định cô “đụng chạm” cơ thể đến gần 300 lần, tính luôn các cuộc tiểu phẫu. Việc dao kéo quá đà khiến cô gái sinh năm 2004 đối diện nhiều vấn đề. Gương mặt Tiểu Z ngày càng biến dạng với đôi mắt to quá đà, cằm nhọn bất thường, chiếc mũi dài không cân xứng. Nhiều người gọi cô là "thảm họa thẩm mỹ". Theo China Youth Daily, Tiểu Z công khai đăng "Nhật ký phẫu thuật thẩm mỹ" tại Weibo cá nhân từ tháng 3/2020. Những chia sẻ về hành trình dao kéo đã khiến lượng người theo dõi cô tăng chóng mặt. Cô nàng tự gọi mình là "người trẻ tuổi phẫu thuật thẩm mỹ nhiều nhất Trung Quốc". Tiểu Z kể ngày còn nhỏ cô rất tự ti với bạn bè cùng lớp vì họ xinh đẹp hơn, còn cô thường bị chê bai. So với họ, cô chỉ là "con vịt xấu xí". Nghĩ rằng xấu xí là một cái tội nên tiểu Z bắt đầu thay đổi diện mạo từ bé. Năm 13 tuổi, Tiểu Z năn nỉ mẹ mình cho đi phẫu thuật mắt hai mí. Dù cha mẹ cô không ủng hộ việc con đụng dao kéo khi còn quá nhỏ, cô nói rằng mình sẽ "trưởng thành thuận lợi hơn sau khi thẩm mỹ" và không thay đổi quyết định của mình. Là tiểu thư được cưng chiều, Tiểu Z nhất quyết làm bằng được những gì cô thích. Nếu cha mẹ không đồng ý, cô sẽ dọa sẽ bỏ học, họ đành chấp thuận. Sau cuộc phẫu thuật đầu tiên, Tiểu Z cảm giác những người xung quanh trở nên thân thiện hơn với cô. Nàng rich kid bắt đầu nghiện thẩm mỹ. Chỉ cần cảm thấy có điều gì đó không ổn trên khuôn mặt của mình, hoặc thậm chí tìm thấy một "khuyết điểm" sau khi chụp ảnh tự sướng, Tiểu Z lập tức chọn thẩm mỹ để thay đổi nó. Dần dần, cô càng muốn dao kéo nhiều hơn để người khác nhìn rõ sự thay đổi của mình. Chỉ trong vài năm, cô đã trải qua hàng trăm cuộc phẫu thuật thẩm mỹ, thay đổi các bộ phận khắp cơ thể. Việc phẫu thuật thẩm mỹ quá đà khiến cơ thể cô gặp nhiều vấn đề như giác mạc mỏng, thị lực giảm sút nghiêm trọng, tiêm thuốc gây mê quá nhiều khiến trí nhớ suy giảm. Nâng ngực khiến da cô bị nhão và để lại vết sẹo vĩnh viễn ở chân ngực. Dù chịu nhiều biến chứng, Tiểu Z từng nói cô không hối hận và vẫn muốn tiếp tục chỉnh sửa nhan sắc trong tương lai. Ảnh: Internet. Mời độc giả xem video "Thực hư tế bào gốc tại các cơ sở làm đẹp". Nguồn: VTV24.

