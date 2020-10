“Nhức mắt” sao Việt mắc lỗi mặc quần tập gym gây tranh cãi

Người mẫu Khánh My nhận không ít chỉ trích khi lỗi mặc quần tập gym mỏng dính để lộ vùng nhạy cảm cơ thể. Mai Phương Thúy cũng nhiều lần mắc lỗi mặc quần tập quá chật so với cơ thể. Chia sẻ một bức hình ở phòng gym thế nhưng mọi sự chú ý của người xem lại đổ dồn về chiếc quần tập bó chịt của Quỳnh Nga. Cứ mỗi lần khoe ảnh ở phòng gym, Angela Phương Trinh lại khiến người xem "ngượng chín mặt" với những chiếc quần tập bó chẽn. “Bà mẹ nhí” từng làm fans đỏ mặt với một mẫu legging bó sát, in hằn rõ nét “điểm tế nhị”. Hot girl Cà Mau Thúy Vi cũng từng khiến người nhìn ngán ngẩm khi diện quần tập lằn vùng nhạy cảm, kém duyên. Dù rất thích mặc đồ tập gym và dạng quần biker shorts nhưng Miu Lê cũng thường xuyên mắc phải sự cố khá phản cảm. Ham diện chiếc quần tập ngắn cũn cỡn lại ôm sát khiến mọi tập trung chú ý vào phần nhạy cảm của Kỳ Duyên. Trương Quỳnh Anh khoe thành quả tập gym là vòng eo săn chắc thon gọn. Tuy bộ đồ tập bó sát giúp người đẹp tôn thân hình gợi cảm song vì mẫu quần legging ôm sát mà “vùng tam giác” của nữ ca sĩ bị hằn rõ. Bức hình gây hiểu lầm người nhìn của Sĩ Thanh vì quần tập màu nude "mặc như không". Với chủ đích khoe vóc dáng nóng bỏng trong set đồ tập gym nhưng người đẹp Huỳnh Vy đã vô ý mắc phải một lỗi thời trang phổ biến.Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "Xu hướng Monochrome mặc đơn sắc". Nguồn: VTV TSTC.

