Ngắm DJ ăn mặc cực gắt, tự xưng “hiền nhất Đông Nam Bộ”

Sunny (Đặng Diễm My, Kiên Giang) có 9 năm hoạt động trong nghề DJ tại TP HCM. Cô từng lọt top 4 cuộc thi Miss DJ 2015 (cuộc thi tìm kiếm tài năng DJ trẻ). Thường xuyên xuất hiện tại nhiều sự kiện âm nhạc ngoài trời cùng các tên tuổi lớn trong Vpop nên Diễm My không quá xa lạ với khán giả yêu nhạc. 9X cũng gây chú ý khi tự nhận mình là “ DJ hiền nhất Đông Nam Bộ”. Giải thích về danh xưng này, nữ DJ Diễm My cho rằng bản thân đam mê nhạc điện tử, công việc đa số làm về đêm nhưng luôn nói không với những cuộc vui thâu đêm hay chất kích thích. Cô yêu nhạc, mong muốn sáng tạo ra những điều mới lạ trong tiết mục biểu diễn thay vì chiêu trò để nổi tiếng. Hiền là vậy song đặc thù công việc khiến Diễm My phải lựa chọn trang phục hợp với tiết mục biểu diễn. Cô thường chọn những bộ cánh trẻ trung, năng động. Để hợp với bữa tiệc âm nhạc sôi động, nữ DJ thường chọn trang phục cá tính có đôi hầm hố. Trong show diễn, người đẹp gốc Kiên Giang thường chọn trang phục màu sắc bắt mắt. Cô cũng không ngại những khoảng hở tôn lên những đường cong bắt mắt. Theo đuổi phong cách thời trang cá tính, quyến rũ song không vì thế Sunny hở bất chấp. Cô cho biết việc lựa chọn trang phục biểu diễn của DJ phải tuân theo yêu cầu của bầu show, nhãn hàng. Ăn mặc hở bạo gây phản cảm không chỉ làm xấu hình ảnh bản thân mà còn ảnh hưởng tới công việc. Người đẹp sinh năm 1995 cũng chia sẻ: “Nghề DJ ngoài hình ảnh đẹp, quan trọng nhất vẫn là âm nhạc nghệ sĩ mang đến cho khán giả. Tôi không theo đuổi hoàn toàn theo phong cách sexy. Bản thân hướng đến hình ảnh một DJ cá tính, phong cách mạnh mẽ”. Ảnh: FBNV. Mời độc giả xem video: Những Sao Hàn có nghề tay trái là DJ cực chất. Nguồn: Yannews.

