Muốn về quê lấy vợ, trai trẻ chết lặng nghe 'tình già' giàu có ra điều kiện

Bạn đã bước vào tuổi 20, nghĩa là bạn có đủ điều kiện để chịu tránh nhiệm hành vi của bạn trước trước gia đình cũng như trước pháp luật rồi. Vì vậy theo tôi, sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Cuộc tình ngang trái với bà chủ hồi xuân khiến trai quê hết lối về, bạn không nên đổ lỗi cho hoàn cảnh mà phải dũng cảm đối diện với sự thật. Nên chấp nhận mọi hậu quả do mình gây ra để có hướng sửa chữa sai lầm mới có thể vượt lên chính mình, làm lại cuộc đời bạn ạ.

Lỗi của bà chủ không còn quan trọng lúc này nữa, việc cần làm với bạn ngay bây giờ là tìm thời điểm thích hợp bày tỏ suy nghĩ của bạn với bà chủ là do bạn vì ham tiền mà hành động thiếu đạo đức, thiếu nhân cách như thế. Bạn phải thật khéo léo, luôn tôn trọng bà chủ, đừng nóng nảy dẫn đến đôi co, to tiếng với bà chủ khiến sự việc thêm phức tạp, khó giải quyết êm xuôi bạn nhé.

Tôi nghĩ bà chủ đã làm mẹ, đã phải chịu cảnh gia đình ly tán do không có hạnh phúc, chắc bà chủ cũng không đến nỗi sắt đá, mất hết tình người đâu bạn ạ.

Chuyện khó mấy cũng có cách tháo gỡ, miễn sao bạn bình tĩnh, suy nghĩ, cân nhắc kỹ càng từng đường đi, nước bước, hành động hợp lý, hợp tình thì sẽ có kết quả tốt đẹp thôi.

Chúc bạn may mắn, sớm ổn định cuộc sống và tìm được hướng đi phù hợp, lương thiện cho tương lai của mình.