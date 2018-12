Muốn bụng phẳng eo thon, uống ngay 5 loại trà giảm mỡ bụng hiệu quả này

Bạn có thể uống trà gừng với bữa sáng hoặc giữa các bữa ăn - Ảnh: Internet

Gừng thường được sử dụng như một loại gia vị hoặc hỗ trợ dược liệu tốt. Đây cũng là một trong những loại trà giảm cân an toàn từ thiên nhiên tốt nhất. Gừng có chứa một hợp chất hoạt tính sinh học, chống viêm, chống oxy hóa, chống buồn nôn, nhạy cảm glucose, và hạ huyết áp.



Cách chuẩn bị trà gừng giảm cân: Đun sôi lượng nước vừa phải. Thêm một muỗng cà phê gừng nghiền vào nước. Để nó sôi trong 5 phút. Bạn có thể thêm mật ong và chanh để tăng hương vị nếu thích nhé.

Bạn có thể uống trà gừng với bữa sáng hoặc giữa các bữa ăn. Không uống quá 3 ly trà gừng mỗi ngày.

Trà đen

Trà đen chứa nhiều chất dinh dưỡng khác với trà xanh. Nó giàu chất chống oxy hóa là flavonoid, hay còn gọi là polyphenol, có liên quan rất nhiều đến việc giảm cân. Hơn nữa, các polyphenol trong trà đen giúp tăng sự trao đổi chất, giảm lượng đường trong máu. Trong thực tế, uống ít nhất 3 tách trà mỗi ngày có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại II đến 42%.

Trà xanh

Trà xanh được công nhận là trà giảm cân an toàn nhất. Nó chứa một lượng lớn catechin, đặc biệt là epigallocatechin gallate (EGCG), và caffeine (ít hơn cà phê) giúp giảm cân nhanh chóng. EGCG chống oxy hóa, giúp loại bỏ các gốc oxy có hại, do đó làm giảm viêm và béo phì do viêm. Bạn cũng sẽ giảm hẳn nguy cơ mắc bệnh béo phì và tiểu đường giảm cân khi thường xuyên uống trà xanh.

Cách uống trà xanh giảm mỡ bụng, giảm cân an toàn: Đun nóng một chút nước. Pha nước nóng vừa đun vào ấm trà, nên nhớ lượng vừa phải nhé. Để trong khoảng 3-4 phút.

Bạn có thể uống trà xanh với bữa sáng hoặc giữa các bữa ăn. Cố gắng không uống trà xanh trước khi ngủ và không uống nhiều hơn 5 tách trà xanh mỗi ngày.

Trà hoa cúc