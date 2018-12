Mùa đông ăn thả ga 7 loại thực phẩm này mà không lo tăng cân

Cá hồi là món ăn giúp mọi người giảm cân nhanh hơn nếu duy trì trong thực đơn hàng ngày so với những người không ăn cá. Ảnh:@lindseyeatsla. Axit béo omega 3 thuộc nhóm axit béo cần thiết rất tốt cho cơ thể nói chung. Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng, cứ 113 g cá hồi thì có ít nhất là 2 g omega 3. Loại axit này giúp người ăn tăng cường trao đổi chất, đào thải bớt lượng mỡ thừa ra khỏi cơ thể. Ảnh: @healthyeatingbyv. Quả bơ là loại thực phẩm giàu axit béo không bão hòa, chất xơ, kali và hóa chất thực vật. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng những người thường xuyên ăn loại thực phẩm xanh này sẽ giữ được chỉ số cơ thể phù hợp. Ảnh: @fullyorganics. Bơ chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khoẻ. Người ăn có thể kết hợp bơ với salad, bánh mì, hoặc làm sinh tố uống hàng ngày. Đặc biệt, nếu muốn giảm cân, bạn đừng quên bỏ các loại sữa đặc có đường và đồ ngọt để tránh… phản tác dụng. Ảnh:@perfect_fitnessmeals. Trứng được biết đến là loại thực phẩm chứa nhiều chất đạm, chất béo và các chất dinh dưỡng thiết yếu như vitamin D và choline. Một nghiên cứu cho thấy ăn trứng vào buổi sáng sẽ khiến người ta có cảm giác hài lòng hơn so với việc ăn bánh mì, khiến họ giảm bớt ham muốn ăn vặt. Ảnh: @starinfinitefood. Việc ăn bữa sáng đầy đủ với hàm lượng đạm cao sẽ góp phần thúc đẩy quá trình giảm cân, bởi chất đạm làm tăng cảm giác no, giúp điều chỉnh sự thèm ăn, chống lại cơn đói của bạn cho đến bữa trưa. Ảnh: @uzasne_jedlo. Đậu rất giàu chất xơ, thành phần quan trọng với những người muốn giảm cân vì tạo cảm giác no lâu, kiểm soát cơn đói. Các nhà khoa học cũng chỉ ra rằng ăn các loại đậu mang đến nhiều lợi ích sức khỏe như hạ huyết áp, giảm cholesterol và nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Ngay từ bây giờ, hãy tăng cường món đậu vào bữa cơm của gia đình bạn. Ảnh: @vicsveganeats, @peasandcrayons. Sữa chua là nguồn protein tuyệt vời cho cơ thể con người, chứa nhiều lợi khuẩn tốt cho đường ruột và là người bạn trên hành trình giảm cân của phái đẹp. Ảnh: @sophies_happyplace. Nghiên cứu chỉ ra rằng việc tiêu thụ sữa chua Hy Lạp giúp giảm sự thèm ăn và tăng cảm giác no. Để có kết quả tốt nhất, bạn hãy ăn các loại trái cây tươi kèm sữa chua nguyên chất thay vì sử dụng sữa chua có đường. Ảnh: @_msfoodie. Bỏng ngô không những giàu chất xơ mà còn cung cấp cả protein. Bữa sáng, bạn có thể ăn 3 ly bỏng ngô đầy mà chỉ chứa có 100 calo. Bỏng ngô chính là loại thực phẩm giảm cân tuyệt vời, miễn là bạn đừng ăn món bắp rang bơ có đường và các loại hương vị được bày bán khắp các rạp chiếu phim, siêu thị. Ảnh: @sweetdreamsmagazin, @edilenebraznutri. Hạnh nhân luôn là một trong những lựa chọn hàng đầu để rắc lên salad hay các món phụ trong mỗi chế độ giảm cân lành mạnh. Loại hạt này giàu vitamin E và là nguồn chất béo không bão hòa. Ảnh: @love_the_healthyfood. Nếu không có thời gian nấu nướng cầu kì, bạn có thể sử dụng hạnh nhân như một món ăn nhẹ khẩn cấp trong ngày, thay cho các loại đồ ăn vặt chứa nhiều chất béo không tốt cho sức khỏe. Ảnh: @mittsmalandskok.

