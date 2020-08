Loạt thói quen xấu gây hại thận nhưng ai cũng mắc

Nhiều người có thói quen nhịn tiểu do quá bận rộn hoặc do không muốn sử dụng nhà vệ sinh công cộng. Ảnh: vinmec. Thói quen này khiến nước tiểu bị giữ lại làm tăng áp lực cho thận, dẫn đến suy thận, sỏi thận và tiểu tiện mất kiểm soát. Ảnh: thanhnien. Trong khi đó, thói quen ăn mặn của nhiều người cũng không hề tốt cho thận. Ảnh: plo. Tiêu thụ quá nhiều muối có thể dẫn đến tăng huyết áp và tăng áp lực cho hoạt động của thận. Bạn không nên tiêu thụ quá 5 gam muối mỗi ngày. Ảnh: sohacdn. Lạm dụng thuốc giảm đau cũng là nguyên nhân gây hại cho thận do thuốc khi vào cơ thể đa số được chuyển hóa ở gan và bài tiết qua thận. Ảnh: jexmax. Chính vì vậy, thận cũng bị ảnh hưởng không nhỏ khi bệnh nhân phải dùng thuốc, đặc biệt là đối với những bệnh nhân phải dùng thuốc lâu ngày. Ảnh: xuongkhopscc. Không uống đủ nước là thói quen khác gây hại thận mà bạn cần tránh. Ảnh: tgdd. Khi không uống đủ nước, thận không loại bỏ được hết các độc tố và chất thải. Chúng sẽ bắt đầu tích tụ lại và gây ra những vấn đề nghiêm trọng với sức khỏe của bạn. Ảnh: 24h. Chế độ ăn uống thiếu khoa học cũng có thể gây hại thận. Ảnh: sohacdn. Thói quen ăn nhiều thịt và các chế phẩm từ thịt, ăn ít rau sẽ gây tăng gánh nặng cho cơ quan này, thậm chí làm tổn thương thận. Ảnh: btaskee.

