Liên tiếp các vụ sản phụ tử vong BVĐK Thạch Thành có tắc trách?

Anh Hoàng Văn Hiếu cùng 2 người con. Ảnh: Lao Động.

Sau khi thăm khám, chị G được chuyển đến phòng sinh. Khoảng 2 giờ đồng hồ sau, các bác sĩ thông báo thai nhi đã tử vong với thi thể không nguyên vẹn.

Sau khi làm thủ tục chôn cất thai nhi xong, khoảng 14h cùng ngày, gia đình nhận được thông tin sức khỏe của chị G có chuyển biến xấu và phải chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa để mổ cấp cứu lần hai.

Anh Hiếu cho biết thêm, sau khi mổ lần 2, đến khoảng 7h sáng ngày 6/7, bệnh viện thông báo, sức khỏe bệnh nhân có diễn biến xấu, khó qua khỏi và khuyên gia đình đưa về nhà. Gia đình đưa chị G về được nửa đường thì chị mất.

Theo người nhà nạn nhân, đây là lần thứ 3 chị G sinh nở. Trước đó, 2 lần sinh đều diễn ra bình thường.

Trao đổi về sự việc, ông Nguyễn Đình Hải - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành cho biết, trường hợp thai phụ Bùi Thị G là trường hợp bất khả kháng. Trước đó, khi thai phụ được 32 tuần tuổi, qua thăm khám, bệnh viện cũng đã xác định đây là trường hợp thai dị dạng và tư vấn gia đình nên bỏ, tuy nhiên, gia đình vẫn giữ lại.

Theo nhận định của bệnh viện, thai phụ tử vong do rối loạn đông máu. “Quá trình lấy thai nhi ra, do thai nhi dị dạng và đã tử vong nên để cứu mẹ, các bác sĩ sẽ làm mọi cách để đưa thai nhi ra ngoài. Do đó, khi lấy ra ngoài, thai nhi không nguyên vẹn” – ông Hải nói.

Đây không phải là vụ tai biến y khoa đầu tiên xảy ra ở bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành.



Bé trai 11 tháng tuổi tử vong bất thường, gia đình tố bệnh viện tắc trách

Mới đầu tháng 6 vừa qua, bé trai 11 tháng tuổi (ở Thanh Hóa) đã tử vong bất thường khi đang điều trị bệnh tiêu chảy cấp tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành.

Theo phản ánh của gia đình anh Bùi Văn Thành (28 tuổi, trú thôn Sơn Để, xã Thành Vân, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa), sáng 11/6, con trai anh là Bùi Minh H. (11 tháng tuổi) có biểu hiện tiêu chảy, sốt nên gia đình đã đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) để thăm khám.

Anh Bùi Văn Thành bố cháu H. thất thần trước cái chết của cậu con trai. Ảnh: Infonet.

Tại đây, sau khi thăm khám, các bác sỹ xác định cháu bị tiêu chảy cấp, mất nước độ B; sau đó cháu H. được nhập viện và chuyển xuống khoa cho truyền và uống thuốc.

Anh Thành cho biết: “Con tôi bị tiêu chảy, sốt nên khoảng 10h ngày 11/6, gia đình cho cháu nhập viện.

Sau khi thăm khám, con tôi được điều trị tại bệnh viện bình thường. Nhưng đến ngày 13/6, cháu có biểu hiện mặt sưng, tay phồng lên, bụng căng, khó thở... Lúc này, các bác sỹ thăm khám cho con tôi nhưng lại không nói gì cả.

Đến khoảng 19h30 tối 13/6, cháu có biểu hiện sốt cao, người tím tái thì gia đình có gọi bác sỹ đến truyền và cho thở oxy rồi chuyển tuyến đi cấp cứu.

Gia đình tôi ngay sau đó đã xin chuyển viện và đến 20h30 cùng ngày, khi xe đưa cháu chuyển viện được khoảng 10km thì con tôi có biểu hiện co giật, khó thở, cơ thể lịm dần đi nên xe cứu thương đã phải quay trở lại bệnh viện để cấp cứu. Đến 22h30, các bác sỹ thông báo sự sống con tôi không còn nên gia đình xin rút ống thở”.

Phía gia đình bức xúc và cho rằng cái chết của cháu H. có liên quan tới sự tắc trách của bệnh viện. Theo gia đình cháu H., kể từ khi cháu H. sinh ra sức khỏe bình thường và chưa từng mắc bệnh gì cũng như chưa bao giờ phải nhập viện.

Trao đổi về vụ việc, ông Đặng Văn Thuận, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) xác nhận sự việc cháu H. tử vong tại bệnh viện và cho biết: “Cháu H. nhập viện ngày 11/6 với triệu chứng bệnh tiêu chảy cấp, mất nước độ B và nằm điều trị tại bệnh viện đều được bác sĩ thăm khám, theo dõi, kiểm tra thường xuyên.

Đến ngày 13/6, cháu H. có chuyển biến xấu, xuất hiện triệu chứng của bệnh viêm màng não, sau đó các bác sỹ hội chẩn và cho cháu H. chuyển tuyến”.

Theo ông Thuận, khi đi được khoảng 10km, do bệnh tình cháu H. có triệu chứng nặng nên đã được đưa quay trở lại bệnh viện để cấp cứu nhưng cháu đã không qua khỏi và tử vong tại bệnh viện.

Nhận định về nguyên nhân dẫn đến việc tử vong của cháu H., ông Thuận cho rằng cháu H. tử vong do viêm màng não và cũng khẳng định không có chuyện bệnh viện tắc trách, gây khó khăn cho bệnh nhân.

Thêm một vụ hai mẹ con sản phụ tử vong bất thường

Ngày 26/9/2018, một sản phụ mang thai 40 tuần đã bị chết trong khi chờ sinh tại BVĐK Thạch Thành. Đó là sản phụ Bùi Thị Điền, ở thôn Thạch Toàn, xã Thạch Định, huyện Thạch Thành.