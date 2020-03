Khánh Linh The Face, người đẹp tự cách ly vì Covid-19, có gu thời trang thời thượng

Mặc dù đã khai báo và kiểm tra y tế sau khi từ Pháp về và không bị cách ly nhưng Khánh Linh The Face vẫn chủ động cách ly tại nhà vì an toàn cho cộng đồng. Bước chân vào showbiz thông qua chương trình The Face Việt Nam, Khánh Linh với gương mặt sắc sảo cùng gu thời trang thời thượng phần nào khẳng định được vị trí của bản thân trong lòng công chúng. Điều mà người ta ấn tượng nhất ở cô nàng chính là phong cách ăn mặc cá tính, thời thượng và đầy độc đáo. Sau khi cuộc thi The Face 2017 kết thúc, Khánh Linh ngày càng khẳng định phong cách thời trang sành điệu không khác gì các fashionista. Khánh Linh thường xuyên xuất hiện với những phụ kiện hàng hiệu và cách mix đồ hiếm khi đụng hàng. Hướng đến hình ảnh fashionista, người đẹp đến từ cuộc thi The Face chưa bao giờ khiến các tín đồ thời trang thất vọng về gu ăn mặc của mình. Luôn bắt kịp các xu hướng thời trang mới nhất nên cách phối đồ của Khánh Linh vừa chất vừa thời thượng. Cô nàng chuyển hướng trở thành một fashionista chính hiệu với cách ăn mặc đẳng cấp và mái tóc tém mạnh mẽ. Khánh Linh trông cực kỳ sành điệu và nổi bật với set đồ đỏ ton sur ton. Để có được set đồ hoàn hảo, Khánh Linh dành rất nhiều tâm huyết, sự đầu tư, tính toán kỹ lưỡng đến từng món đồ dù là nhỏ nhất. Người đẹp 9X biến thành quý cô sang chảnh và gợi cảm khi phối áo hai dây hình nơ dạng bratop với quần jean năng động. Ảnh: FBNV. Video "Minh Hằng chia sẻ về phong cách thời trang". Nguồn: VTC.

Mặc dù đã khai báo và kiểm tra y tế sau khi từ Pháp về và không bị cách ly nhưng Khánh Linh The Face vẫn chủ động cách ly tại nhà vì an toàn cho cộng đồng. Bước chân vào showbiz thông qua chương trình The Face Việt Nam, Khánh Linh với gương mặt sắc sảo cùng gu thời trang thời thượng phần nào khẳng định được vị trí của bản thân trong lòng công chúng. Điều mà người ta ấn tượng nhất ở cô nàng chính là phong cách ăn mặc cá tính, thời thượng và đầy độc đáo. Sau khi cuộc thi The Face 2017 kết thúc, Khánh Linh ngày càng khẳng định phong cách thời trang sành điệu không khác gì các fashionista. Khánh Linh thường xuyên xuất hiện với những phụ kiện hàng hiệu và cách mix đồ hiếm khi đụng hàng. Hướng đến hình ảnh fashionista, người đẹp đến từ cuộc thi The Face chưa bao giờ khiến các tín đồ thời trang thất vọng về gu ăn mặc của mình. Luôn bắt kịp các xu hướng thời trang mới nhất nên cách phối đồ của Khánh Linh vừa chất vừa thời thượng. Cô nàng chuyển hướng trở thành một fashionista chính hiệu với cách ăn mặc đẳng cấp và mái tóc tém mạnh mẽ. Khánh Linh trông cực kỳ sành điệu và nổi bật với set đồ đỏ ton sur ton. Để có được set đồ hoàn hảo, Khánh Linh dành rất nhiều tâm huyết, sự đầu tư, tính toán kỹ lưỡng đến từng món đồ dù là nhỏ nhất. Người đẹp 9X biến thành quý cô sang chảnh và gợi cảm khi phối áo hai dây hình nơ dạng bratop với quần jean năng động. Ảnh: FBNV. Video " Minh Hằng chia sẻ về phong cách thời trang". Nguồn: VTC.