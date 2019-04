Khám phá tuyệt chiêu làm đẹp của chị em các nước trên thế giới

Ấn Độ: Khi một cô dâu theo đạo Hindu truyền thống kết hôn, cô ấy sẽ thoa nghệ lên mặt và tay trong nghi lễ có tên Haldi. Màu sắc của nghệ tương đồng với màu của Sao Mộc, được cho đại diện cho sự thịnh vượng, thành công. Theo người Ấn Độ, việc sử dụng mặt nạ từ nghệ giúp thu hút năng lượng của hành tinh. Ngoài ra, nghệ còn có tác dụng làm da sáng màu hơn. Mexico: Tuyệt chiêu làm đẹp của phụ nữ Mexico là lấy mật từ cây thùa (Agave) trộn với bột yến mạch hoặc gạo nấu chín để tạo nên thứ hỗn hợp tẩy da chết. Người Mexico tin rằng dưỡng chất có trong cây thùa giúp chống lão hóa hiệu quả cũng như chữa lành vết thương. Peru & Ecuador: Người dân ở hai quốc gia giáp ranh Peru và Ecuador tin vào sự thần kỳ của lô hội. Tại đây, phụ nữ thường dùng lô hội để đối phó với tình trạng khô da cũng như các vấn đề về tóc. Lô hội cũng là nguyên liệu hữu dụng khi da bị cháy nắng hoặc phát ban do thời tiết. Australia: Phụ nữ Australia thường làm đẹp với quả mận kakadu. Đây là thành phần thường xuyên có mặt trong các loại kem dưỡng da nhờ sở hữu lượng vitamin C dồi dào. Loại quả này được cho là có không ít công năng trong việc chống lão hóa, trị mụn trứng cá và mụn nhọt qua đêm. Zanzibar: Tại quần đảo Zanzibar thuộc Tanzania, tảo biển được sử dụng làm xà phòng bánh do chứa nhiều vitamin A, B12 cũng như sắt và kẽm. Các dưỡng chất này đều được cho là giúp thanh lọc và dưỡng ẩm da rất hiệu quả. Brazil: Quả Acai được coi là thành phần chủ lực trong lĩnh vực làm đẹp tại Brazil. Loại quả này chứa nhiều vitamin A, B, C, E và chất chống oxy hóa. Phụ nữ Brazil không chỉ ăn Acai mà còn đưa nó vào nhiều loại kem dưỡng da cũng như lấy nước từ chúng và thoa lên cơ thể. Nhật Bản: Tại xứ sở hoa anh đào, người ta tin rằng dùng bột trà xanh thoa lên da đầu có thể giúp ngăn ngừa sự rụng tóc cũng như khiến tóc trông bóng mượt hơn. Họ còn trộn bột trà xanh với một quả trứng, một chút dầu dừa trước khi thoa lên tóc như một loại mặt nạ tự nhiên giúp kích thích mọc tóc. Morocco: Tại Morocco, người ta thường trộn đất sét rhassoul với nước để tạo ra một loại hỗn hợp có công năng loại bỏ tạp chất, thải độc cho da. Xông hơi với bồn tắm chứa hỗn hợp đất sét rhassoul với nước giúp thanh lọc cơ thể, đem lại làn da trẻ trung, tươi sáng. Haiti: Dầu từ cây thầu dầu đen có đầy tại Haiti nổi tiếng chứa nhiều omega và axit béo có tác dụng dưỡng ẩm và kích thích mọc tóc. Ngày nay, người ta cũng tìm thấy các thành phần của thầu dầu đen trong nhiều loại dầu gội và dầu xả tại Mỹ. Hàn Quốc: Các cô gái Hàn Quốc rất chuộng dùng huyết thanh chiết xuất từ ốc sên, thoa lên mặt rồi mát xa theo chuyển động tròn để giúp lỗ chân lông giãn nở và thẩm thấu các dưỡng chất. Phụ nữ Hàn cho rằng, chăm chỉ dùng huyết thanh, gương mặt sẽ trở nên thon gọn, săn chắc mà không cần dùng tới bất cứ biện pháp thẩm mỹ nào. Video "Bí quyết làm đẹp của sao Việt". Nguồn: VTC.

