COVID-19: Bao nhiêu trường hợp F1, F2... từ ca bệnh 243?

Sáng ngày 8/4, Bộ Y tế công bố bệnh nhân COVID-19 thứ 250 là bệnh nhân nữ, quốc tịch Việt Nam, 50 tuổi, trú tại Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội. Bệnh nhân là hàng xóm và có tiếp xúc gần ca bệnh 243.



Tiếp đó, chiều 9/4, ca bệnh số 253 được công bố. Bệnh nhân là nữ, 41 tuổi, quốc tịch Việt Nam, trú ở Mê Linh, Hà Nội, là chị dâu, ở gần nhà và có tiếp xúc gần với bệnh nhân 243.

Ca bệnh số 254 là bệnh nhân nam, 51 tuổi, quốc tịch Việt Nam, trú ở Mê Linh, Hà Nội. Bệnh nhân này cũng là hàng xóm có tiếp xúc gần với bệnh nhân số 243 và bệnh nhân số 250.

Như vậy, tính đến nay, đã có 3 ca bệnh bị lây nhiễm từ bệnh nhân 243 ở Mê Linh, Hà Nội.

Đánh giá về sự lây nhiễm từ bệnh nhân 24 3 , PGS.TS Trần Đắc Phu - Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng cho rằng phải điều tra dịch tễ rất kỹ.

"Thời gian tới, khả năng sẽ có những ca lây nhiễm tiếp theo từ ca bệnh này vì đối với những trường hợp tiếp xúc gần, thời gian tiếp xúc lâu thì nguy cơ lây nhiễm cho những người khác là rất lớn. 3 ca lây nhiễm từ ca bệnh 243 đều ở thôn Hạ Lôi, có tiếp xúc rất gần, vì vậy việc khoanh vùng cách ly thôn Hạ Lôi là rất cần thiết", PGS Phu nhận định.

Tính đến nay, đã có 3 ca bệnh bị lây nhiễm từ trường hợp bệnh nhân 243 ở Mê Linh, Hà Nội.

Do không có biểu hiện lâm sàng và được phát hiện dương tính cách thời điểm khám tại Bệnh viện Bạch Mai đã 24 ngày, nên diện tiếp xúc (F1, F2) với bệnh nhân 243 là rất lớn.

Chiều ngày 8/4, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Đoàn Văn Trọng cho biết, bệnh nhân số 243 có tổng số 109 trường hợp F1, trong đó, xã Mê Linh có 93 người, các xã khác 14 người và 1 người ở Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc). Bên cạnh đó, các trường hợp F2 của bệnh nhân 243 xác định được 238 trường hợp.

Cũng trong chiều 8/4, Chủ tịch quận Bắc Từ Liêm, ông Trần Thế Cương cho biết, liên quan đến bệnh nhân số 243 ở huyện Mê Linh, trên địa bàn quận có 8 trường hợp F1, 64 trường hợp trường hợp F2, 197 trường hợp F3. Đáng lưu ý, F1 gồm có 1 thợ sửa chữa điện, 3 người uống nước cùng với bệnh nhân 243 và 3 người bán hoa cùng với bệnh nhân, và 1 Phó trưởng Công an phường. Đến thời điểm này quận cũng đã lấy toàn bộ mẫu và gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội CDC Hà Nội, đến nay chưa có kết quả. Quận đã lập danh sách những người có liên quan F2 và F3 để tiến hành phun khử trùng khử độc.

Thông tin thêm về trường hợp đồng chí Phó trưởng Công an phường Đông Ngạc có ăn cơm cùng bệnh nhân số 243. Sau đó về sinh hoạt cùng toàn bộ 18 đồng chí cán bộ chiến sỹ công an phường, như vậy 18 đồng chí này sẽ trở thành F2 và đồng chí Phó trưởng Công an phường là F1. Toàn bộ Công an phường Đông Ngạc đều phải thực hiện cách ly, tiến hành phun khử khuẩn lấy mẫu.

Trước đó, 75 y bác sĩ của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên (Vĩnh Phúc) phải cách ly do liên quan tới bệnh nhân mắc COVID-19 số 243.

Cụ thể, Bệnh viện đa khoa Phúc Yên (Vĩnh Phúc) đã tiến hành cách ly và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho 12 y bác sĩ do do liên quan đến bệnh nhân 243; trong đó, 2 người thuộc diện F1 và 10 người F2. Tất cả các xét nghiệm lần 1 của các y bác sĩ này đều cho kết quả âm tính.

Cũng liên quan đến bệnh nhân này, ngày 6/4, 63 y bác sĩ của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã phải cách ly vì có tiếp xúc gần hoặc tiếp xúc với các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 243.

Mời quý vị theo dõi video: "Việt Nam có ca mắc Covid-19 thứ 46 và 47". Nguồn: VTC Now.