Cổ phiếu tăng mạnh, Vingroup thu "khủng" thế nào?

Theo đó, p hiên giao dịch chứng khoán ngày 26/10, trong khi phần lớn cổ phiếu giảm giá thì VIC của Tập đoàn Vingroup lại đi ngược thị trường khi tăng 1,1%, lên 105.100 đồng/cổ phiếu. Xu hướng tăng giá của cổ phiếu Vingroup đã kéo dài suốt từ đầu tháng 10 đến nay. Thống kê trong 18 phiên giao dịch đã qua của tháng 10, VIC tăng giá 14/18 phiên và chỉ giảm giá trong 4 phiên, tương ứng mức tăng giá gần 15%.

Đây là mức giá cao nhất của cổ phiếu họ Vin kể từ tháng 3 tới nay, thời điểm mà Việt Nam bắt đầu ghi nhận những ca mắc Covid-19 đầu tiên. Ngoài nguồn thu tỷ đô từ BĐS, cổ phiếu cũng là nguyên nhân khiến cho doanh thu của "ông lớn" này tăng vọt trong quý 3 năm 2020.

Báo cáo tài chính quý 3 của Vingroup

Cụ thể, theo báo cáo tài chính quý 3 của Vingroup vừa công bố, tổng doanh thu thuần hợp nhất trong quý 3 đạt 35.914 tỷ đồng – tăng 14% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do quý 3.2020 tập trung bàn giao nhiều tại ba Đại dự án Vinhomes và doanh thu hoạt động sản xuất tăng mạnh nhờ doanh số bán xe và điện thoại tăng trưởng tốt. Nếu loại doanh thu lĩnh vực bán lẻ trong quý 3 năm 2019, doanh thu quý 3 năm 2020 tăng mạnh 51% so với cùng kỳ.