“Bật mí” mẹo phong thủy nhà ở hút tiền tài nhà giàu áp dụng

Cửa ra vào là yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến phong thủy nhà ở bởi đây chính là nơi đón đầu các luồng khí tốt. Do đó, mỗi ngày cửa chính nên được mở ít nhất một lần để hút luồng khí tốt vào nhà. Bản lề cửa không được kêu cót két, thường xuyên lau sạch kính cửa (nếu có) và sơn cửa phải còn nguyên không bong tróc, luôn mới. Màu sơn cửa thích hợp cho sự giàu có, tiền bạc và sự thịnh vượng là màu đỏ. Ngoài ra, sự bừa bộn, lộn xộn không hề tốt trong phong thủy nhà ở. Vì vậy, trước cửa nhà của bạn lúc nào cũng phải sạch sẽ, gọn gàng và đủ ánh sáng. Có thể đặt chậu cây hoa màu đỏ dọc lối đi vào cửa chính. Cây xanh mang lại nhiều lợi ích phong thủy, nhất là các loại cây mọng nước. Do đó, trồng cây xanh trước cửa nhà hoặc trong nhà, vừa giúp mang lại thịnh vượng cho gia đình, vừa làm cảnh tạo một không gian xanh mát. Khu vực Đông Nam của ngôi nhà là một nơi thịnh vượng thích hợp đặt một chiếc bàn thờ nhỏ. Trên bàn thờ nên đặt một số đồng tiền và nến để tăng cường vận may. Trong phong thủy, nước có thể rửa trôi hết tiền bạc. Vì thế cần đặc biệt chú ý vặn chặt tất cả các vòi nước khi không sử dụng. Đặc biệt đối với nhà tắm, nhà vệ sinh, hãy đậy nắp bồn cầu khi không dùng đến. Bên cạnh đó, trưng bày các vật phẩm mang tính chất phong thủy hợp với tuổi của gia chủ là việc vô cùng ý nghĩa tượng trưng cho cho tài lộc, tiền bạc. Về màu sắc ưu tiên sử dụng màu vàng kim, tượng trưng cho tiền tài, hoặc màu tím - màu của sự giàu có, phát đạt. Đài phun nước mini và bể cá cũng vật dụng mang ý nghĩa thu hút năng lượng giàu có đến ngôi nhà. Khu vực giàu có ở khuôn viên bên ngoài nhà nằm ở phía Đông Nam. Vì thế có thể đặt một bể nước ở khu vực này hay treo một chiếc chuông gió để giúp thu hút năng lượng tích cực.

Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo. Video: Nhà 25m2- cơ hội có nhà cho nhiều người? Nguồn: VTV24

