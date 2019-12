Choáng với những vụ “bé cái nhầm” của bệnh viện gây bức xúc dư luận năm 2019

Không ít vụ bác sĩ bệnh viện chẩn đoán bệnh nhầm, phẫu thuật nhầm gây ra hậu quả nghiêm trọng cho bệnh nhân, thậm chí dẫn đến tử vong.



Kết quả siêu âm của người đàn ông ghi... "có tử cung, buồng trứng"

Theo anh N.H.T. (30 tuổi, xóm 11, xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An), do bị đau bụng, sáng 10/9, anh đến Bệnh viện Đa khoa Thái An (TP Vinh), để thăm khám. Tại đây, anh được nội soi dạ dày và siêu âm ổ bụng.

Sau khi nhận kết quả, anh T. không đọc kỹ mà chỉ đưa cho bác sĩ kê đơn, lấy thuốc. Tối cùng ngày 10/9, vợ anh T. mang kết quả siêu âm của chồng ra xem thì hoảng hốt khi phát hiện trong đó có phần mô tả chồng mình "có tử cung, buồng trứng".

Kết quả siêu âm có ghi anh T. có tử cung, buồng trứng. Cụ thể, trong kết quả siêu âm của bệnh viện ngày 10/9, ghi rõ: Tử cung, phần phụ kích thước bình thường, âm vang đồng nhất... buồng trứng hai bên nhu mô và kích thước bình thường. "Sau khi xem lại kết quả siêu âm, thấy phía trên ghi tên mình, giới tính Nam rõ ràng nhưng phía dưới lại có phần mô tả tử cung, buồng trứng nên tôi hoang mang. Sau đó, do lo lắng tôi không dám uống thuốc tiếp"- anh T. chia sẻ. Liên quan đến vụ việc trên, ông Thái Khắc Hùng - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Y tế Nghệ An, người điều hành Bệnh viện Thái An - thừa nhận để xảy ra sự việc trên là do lấy nhầm mẫu định sẵn trong máy tính đối với bệnh nhân nữ, đây là lỗi đánh máy của điều dưỡng. Truyền nhầm nhóm máu cho bệnh nhân Ngày 9/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đã đình chỉ công tác 2 nữ hộ sinh là Nguyễn Thị T và Hà Thị Hằng N vì truyền nhầm máu nhóm máu A cho bệnh nhân nhóm máu B. Trước đó bà Blonh (46 tuổi) nhập viện điều trị trong tình trạng rong huyết, thiếu máu, lượng hồng cầu giảm do u xơ tử cung. Bác sĩ chỉ định truyền máu nhóm B để tăng số lượng hồng cầu và chất lượng tiểu cầu trước khi tiến hành phẫu thuật cắt tử cung. Tuy nhiên, khi thực hiện hai nữ hộ sinh trên đã lấy nhầm máu nhóm A truyền cho bà Blonh. Bà Blonh được điều trị tại bệnh viện. Theo nữ hộ sinh Hà Thị Hằng N, có sự nhầm lẫn trong lúc truyền máu. Cụ thể bác sĩ yêu cầu truyền 2 đơn vị nhóm máu A cho nữ bệnh nhân Lê Thị Hồng T. Tuy nhiên, khi đến giường bệnh ê kíp không hỏi tên nên đã cắm kim truyền máu cho bệnh nhân Blonh nằm giường bên cạnh. "Sau khi hoàn thành các bước vệ sinh, cắm kim truyền máu vào bà Blonh thì tôi kiểm tra lại mới phát hiện nhầm người nên ngừng ngay việc truyền máu. Đó là sai sót của tôi", nữ hộ sinh N thừa nhận. Theo ông Phạm Bá Mỹ, Giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai hai nữ hộ sinh đã nóng vội nên xảy ra sự cố. Rất may đã phát hiện sớm, không thì hậu rất nghiêm trọng. Gãy xương nhưng bác sĩ lại mổ ruột thừa Liên quan tới vụ bé trai tử vong sau khi được chẩn đoán gãy xương chậu lại bị mổ ruột thừa , theo Pháp Luật TP.HCM, ông Mai Đức Tín phản ánh chiều 12/6, trên đường về nhà, con trai Mai Tuấn Kiệt (13 tuổi, ngụ Đồng Nai) bị xe tải quẹt trúng và có xây xát nhẹ. Bệnh nhi được đưa đến Bệnh viện Đại học Y dược Shing Mark (thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) cấp cứu. Kết quả chụp X-quang cho thấy bé bị gãy xương chậu. Đơn vị này không có khoa nhi nên đã làm thủ tục chuyển bé sang Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai điều trị. Theo ông Tín, hai ngày sau khi bệnh nhi được chuyển viện, các bác sĩ tại đây mới bắt đầu kiểm tra và thăm khám bên ngoài. Bệnh nhi được chẩn đoán viêm ruột thừa nên chỉ định mổ cấp cứu. Bệnh viện Đại học Y dược Shing Mark kết luận bé bị gãy trật xương chậu. Ảnh: BSCC. Đến ngày 17/6, thấy tình hình sức khỏe của con không tiến triển, gia đình chủ động xin chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM. Tại đây, bệnh nhi được cho thở máy, truyền dịch, kháng sinh. Sau khi thăm khám, kiểm tra, bác sĩ xác định bệnh nhi bị gãy xương chậu, suy đa tạng, nhiễm trùng gan, thận nên được lọc máu, nuôi ăn tĩnh mạch, chọc dò màng bụng, màng phổi, dẫn lưu màng phổi. Tuy nhiên, tình trạng của bệnh nhi không tiến triển. Đêm 24/7, bé Kiệt tử vong. Video "Giám đốc Bệnh viện nhận trách nhiệm vụ thu tiền xét nghiệm trái quy định". Nguồn: VTV24. Theo Pháp Luật TP.HCM, ông Tín cho rằng chính sự chẩn đoán sai ban đầu của các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai khi tiến hành phẫu thuật ruột thừa khiến con bị nhiễm trùng, suy đa tạng và tử vong. Vụ bệnh nhân gãy xương sườn bị khoan nhầm chân Theo báo cáo của Bệnh viện Chợ Rẫy, ngày 12/6, bệnh nhân Nguyễn Đức Thịnh (30 tuổi, ngụ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu giang) được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy từ bệnh viện Cà Mau, chẩn đoán gãy đốt sống ngực D8 – dập tủy ngực. Bệnh nhân bị gãy xương sườn nhưng nhân viên y tế lại khoan nhầm vào... chân. Ảnh: Dân Việt.

Khi nhập viện, bệnh nhân được chẩn đoán gãy xẹp thân đốt sống D8/Chấn thương do té cao, nhập viện vào khoa Ngoại Thần kinh. Tuy nhiên, khi đưa vào phòng điều trị, ông Thịnh bị khoan đinh vào vùng trước lồi củ xương chày phải, là chỉ định cho bệnh nhân tên Lê Văn Long, bị gãy kín 1/3 giữa đùi phải.

Theo ông Nguyễn Văn Khôi – Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, sự nhầm lẫn này diễn ra vào lúc đang chờ vận chuyển người bệnh từ Khoa Cấp cứu đến các khoa điều trị khác. May mắn là sự việc được phát hiện sớm, dừng thủ thuật sau khi xuyên đinh 1/2 lồi củ trước xương chày phải.

Ngay sau đó, bệnh nhân Thịnh được trấn an, xin lỗi, băng vết thương và chuyển đến nằm điều trị tại khoa Ngoại Thần kinh. Đồng thời, trực lãnh đạo bệnh viện, Phó khoa Cấp cứu trưởng tua, Phó khoa Ngoại Thần kinh trực tiếp khám bệnh, hội chẩn đánh giá tổn thương và xử trí chăm sóc tận tình ngay cho người bệnh.