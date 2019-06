Cao tỏi đen mật ong Bảo Sinh quảng cáo lừa người tiêu dùng?

Theo thông tin từ Cục An toàn thực phẩm, thời gian vừa qua trên trang https://www.facebook.com/pg/duongduocbaosinh.vn/posts/ có quảng cáo sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cao tỏi đen mật ong vi phạm quy định quảng cáo. Cụ thể, Cao tỏi đen mật ong quảng cáo công dụng gây hiểu nhầm sản phẩm như thuốc chữa bệnh.

Nội dung cảnh báo trên website Cục ATTP

Sản phẩm Cao tỏi đen mật ong bị cảnh báo này do Công ty Cổ phần Dưỡng sinh Bảo Sinh (Địa chỉ: Số 32, ngõ 12, đường Đặng Thai Mai, phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm. Cục An toàn thực phẩm đã mời Công ty Cổ phần Dưỡng sinh Bảo Sinh lên làm việc, tuy nhiên đại diện Công ty khẳng định sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cao tỏi đen mật ong đang quảng cáo trên trang https://www.facebook.com/pg/duongduocbaosinh.vn/posts/ không phải do Công ty Cổ phần Dưỡng sinh Bảo Sinh thực hiện và không chịu trách nhiệm về chất lượng, mức độ an toàn của sản phẩm trên trang facebook này.