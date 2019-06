Bitcoin Detox, Bóc tách chất béo “lộ” bằng chứng sản phẩm không rõ nguồn gốc, sai nặng?

Bitcoin Coffee Việt Nam "tung" bằng chứng....

Liên hệ tới đường dây nóng của Báo, bà Đinh Thị Ngọc Hương - tự xưng là đại diện của Bitcoin Coffee Việt Nam cho biết, các sản phẩm của Bitcoin Coffee Việt Nam không cần cấp phép của Cục An toàn thực phẩm vì họ được quyền "tự công bố sản phẩm".

Theo người đại diện này giải thích, lý do Bitcoin Coffee Việt Nam có thể đưa các sản phẩm Bóc tách chất béo và Bitcoin Detox ra lưu thông trên thị trường là bởi Bitcoin Coffee Việt Nam chỉ là xưởng sản xuất của hộ kinh doanh, chứ không phải công ty hay nhà máy sản xuất nên sản phẩm lưu thông không cần xin phép Cục An toàn thực phẩm, mà chỉ có chứng nhận của địa phương.

Để chứng minh cho điều mình nói là đúng, bà Đinh Thị Ngọc Hương đã gửi tới Báo Kiến Thức các "giấy tờ hợp pháp", gồm: "Bản tự công bố sản phẩm" đối với sản phẩm Trà Bitcoin; Kết quả thử nghiệm Mẫu Trà do Công ty Warrantex chứng nhận; Giấy chứng nhận hộ đăng ký hộ kinh doanh Nhà máy Bitcoin - Việt Nam; Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của UBND Huyện Trà Ôn cấp cho các ông bà thuộc tổ chức Nhà máy Bitcoin Việt Nam; Giấy chứng nhận cơ sở đủ diều kiện an toàn thực phẩm của UBND Huyện Trà Ôn cấp cho hộ kinh doanh Nhà máy Bitcoin Việt Nam, để sản xuất kinh doanh sản phẩm cà phê, siro, các loại trà; Biên bản thẩm định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm cơ sở thu gom, sơ chế, chế biến thực phẩm nông, lâm, thủy sản.

... Bằng chứng "hổng giống ai"... đã sai, còn vi phạm pháp luật hơn?

Hiện, Bitcoin Coffee Việt Nam đang bán ra thị trường sản phẩm Bóc tách chất béo và Bitcoin Detox hay Bitcoin Coffee Detox, tuy nhiên, đối chiếu hai sản phẩm này với giấy tờ mà bà Hương đưa ra làm bằng chứng (chưa nói đến việc tự cộng bố sản phẩm có đúng hay không), nhưng một sự thật rằng, Bản tự công bố là Trà Bitcoin, chứ không hề liên quan tới hai sản phẩm như đang phản ánh(!)

Mang "bằng chứng" phía Bitcoin Coffee Việt Nam cung cấp để làm việc với một vị lãnh đạo Bộ Y tế, thì được thông tin rằng: Tất cả sản phẩm tiêu thụ qua đường ăn uống được công bố công dụng như thực phẩm chức năng (giảm cân, giảm béo, giảm mỡ, thanh lọc cơ thể,...) đều phải có Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm do Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp; và sản phẩm thực phẩm chức năng muốn quảng cáo dưới bất kỳ hình thức nào cũng phải được Cục An toàn thực phẩm phê duyệt nội dung và cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm thực phẩm.

Một sản phẩm thực phẩm chức năng quảng cáo và lưu thông trên thị trường mà không có hai loại giấy phép này đều có thể coi là hàng không nguồn gốc, vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Chiếu quy định này với với sản phẩm Bóc tách chất béo và Bitcoin Detox hay Bitcoin Coffee Detox của Bitcoin Coffee Việt Nam, rõ ràng thấy rõ một sự làm "láo" đang được thực hiện nhằm câu kéo người tiêu dùng Việt bị thuyết phục mua hàng.