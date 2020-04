Bệnh nhân 137 tái dương tính chỉ sau 1 ngày xuất viện từ Hà Nội về nhà

Trong sáng 24/4, Sở Y tế Nghệ An cùng với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An đã có cuộc họp làm việc cùng Thường trực huyện ủy Yên Thành triển khai các giải pháp phòng, chống dịch, chỉ đạo lực lượng công an tiếp tục rà soát các trường hợp nghi ngờ có tiếp xúc với bệnh nhân số 137 để có biện pháp xử lý.

Đồng thời, Sở Y tế Nghệ An cũng đã chỉ đạo cán bộ y tế khẩn trương điều tra dịch tễ, xử lý khử trùng, tiêu độc tại gia đình bệnh nhân số 137 và các khu vực liên quan ở xã Công Thành, huyện Yên Thành.