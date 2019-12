Bé 1 tuổi tử vong khi ăn thạch: Lời cảnh tỉnh cho các bậc cha mẹ

Trang tin Asia One đã chia sẻ một câu chuyện đau lòng được đăng trên Facebook về trường hợp bé trai một tuổi rưỡi đến từ Philippines, bị nghẹn dẫn tới tử vong sau khi ăn thạch vào ngày 15/11.



Sau khi ăn loại thạch này, bé đã bị hóc và gần như không có khả năng thở sau đó. Cậu bé lập tức được đưa đi cấp cứu nhưng được tuyên bố đã qua đời. Tuy nhiên, chỉ sau 26 phút, bé đã được hồi sức cấp cứu và tỉnh lại.

Bé trai một tuổi rưỡi đến từ Philippines, bị nghẹn dẫn tới tử vong sau khi ăn thạch vào ngày 15/11.

Mặc dù bé trai đã tỉnh nhưng các tế bào não có thể bị tổn thương vĩnh viễn sau khoảng bốn đến sáu phút không lưu thông máu và sau khoảng 10 phút, các tế bào não này sẽ ngừng hoạt động và cuối cùng sẽ chết. Ở trường hợp này, trong suốt 26 phút, máu không hề lưu thông trong não.

Vậy nên cậu bé không tỉnh dậy hoàn toàn mà rơi vào trạng thái hôn mê sâu sau cấp cứu. Bên cạnh đó, cậu bé bắt đầu bị suy đa tạng, số lượng huyết sắc tố giảm mạnh, lượng đường tăng cao cũng như xuất huyết máu và một số triệu chứng khác. Sau 2 ngày chiến đấu thật kiên cường, cậu bé đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 22/11.

Trước đó, có rất nhiều trường hợp trẻ nhỏ tử vong vì hóc thạch rau câu khiến mọi người không khỏi lo sợ. Trước đó, bé N.H.Đ (Nghệ An) ăn thạch rau câu thì bị hóc, sau đó nhanh chóng tử vong.

Vào năm 2018, cả nước được một phen chấn động khi xảy ra liên tiếp những vụ trẻ tử vong do hóc thạch . Cuối tháng 12 năm 2018, Khoa Hồi sức chống độc, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tiếp nhận một bé trai 11 tháng tuổi (Cửa Lò, Nghệ An) bị hóc thạch rau câu.

Người nhà lập tức đưa đến bệnh viện tình trạng hôn mê sâu, ngừng tim, ngừng thở phải hồi sức tim phổi nhưng đồng tử 2 bên đã giãn, không còn phản xạ thần kinh.

Trường hợp đau lòng này một lần nữa cho thấy tầm quan trọng của việc chăm sóc trẻ nhỏ, cần phải kiểm soát xem chúng ăn gì, ăn ra sao và những hoạt động khác.