Bất ngờ tác dụng thần kỳ của tỏi mọc mầm

Đặc biệt tỏi mọc mầm lại giúp tăng lượng dinh dưỡng vốn có. Bởi mầm tỏi không chỉ chứa nhiều chất xơ mà còn có lượng vitamin C cao hơn hẳn bình thường.



Tỏi mọc mầm là khắc tinh của bệnh ung thư. Các nhà khoa học cho biết, thành phần của tỏi mọc mầm có rất nhiều chất chống lại các virus xâm nhập cơ thể. Đặc biệt, trong tỏi mọc mầm có chứa các chất chống oxy hóa cực mạnh (được chuyển hóa từ khi chưa mọc mầm sang mọc mầm) giúp ngăn chặn các bệnh do vi khuẩn, virus. Chống ung thư Không chỉ tốt cho sức khỏe, tỏi mọc mầm còn là khắc tinh của bệnh ung thư, là vị thuốc tự nhiên phòng chống căn bệnh nguy hiểm này. Quá trình nảy mầm trong tỏi kích thích sản sinh chất phytochemical, có khả năng chặn sự lây lan của các tế bào ung thư ác tính và ức chế hoạt động của các chất gây ung thư trên cơ thể. Ngoài ra, tỏi cũng sản xuất một lượng lớn các chất chống gốc oxy tự do - một trong những lý do chính cho sự hình thành của ung thư. Bảo vệ tim mạch Một nghiên cứu được đăng trên tạp chí ACS' Journal of Agricultural and Food Chemistry cho biết, những củ tỏi đã mọc mầm 5 ngày có hoạt tính chống oxy hóa tốt cho tim cao hơn tỏi tươi. Cũng giống như cách phytochemicals ngăn hoạt động của các chất gây ung thư, tỏi mọc mầm cũng đẩy mạnh hoạt động của enzym và ngăn chặn các hoạt động dẫn đến sự hình thành mảng bám - tác nhân quan trọng dẫn đến bệnh tắc nghẽn tim, bảo vệ cơ thể khỏi các cơn đau tim. Ngăn ngừa đột quỵ Loại tỏi đã mọc mầm 5 ngày, cung cấp cho cơ thể chất chống oxy hóa, tiêu diệt sự nhiễm trùng cho các tế bào trong cơ thể.

Tỏi mọc mầm cung cấp lượng phong phú chất anjoene - chất ngăn ngừa sự hình thành của các cục máu đông. Ngoài ra, chất nitrit trong tỏi giúp làm giãn nở động mạch. Cả hai chất hoạt động song song giúp chống lại sự hình thành của các cơn đột quỵ.

Chống lão hóa

Chúng ta đều biết rằng chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa lão hóa sớm bằng cách loại bỏ các gốc tự do trong cơ thể. Nhưng theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Journal of Agricultural and Food Chemistry, tỏi mọc mầm không chỉ ngăn chặn sự xuất hiện của các nếp nhăn mà còn có khả năng giảm thiểu sự suy thoái của các cơ quan trong cơ thể.

Tăng cường hệ thống miễn dịch