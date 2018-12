Bà bầu ăn đu đủ chín: Tốt hay không tốt?

Một số tài liệu cho biết trong giai đoạn mang thai 3 tháng đầu, bà bầu không nên ăn đu đủ xanh. Nguyên nhân chủ yếu do chất papain trong đu đủ xanh có khả năng làm kích thích tử cung, gây ra các cơn co thắt tử cung có nguy cơ dọa sảy, không tốt cho thai nhi. Một số quốc gia trên thế giới thường sử dụng đu đủ non để tránh thai.

Tuy nhiên, trái ngược với đu đủ xanh, đu đủ chín là loại trái cây giàu dinh dưỡng bà bầu được khuyên nên tích cực ăn trong thai kỳ để cung cấp dinh dưỡng, bồi bổ sức khỏe.

Bà bầu ăn đu đủ chín có tốt không?

Theo Mom Junction, đu đủ chín cung cấp đầy đủ những dưỡng chất cần thiết như canxi, kali, chất xơ, flanonoid, carotene, một số vitamin và khoáng chất khác. Thường xuyên ăn đu đủ chín trong thai kỳ sẽ mang lại những lợi ích tốt cho sức khỏe mẹ và bé.

Bà bầu ăn đu đủ chín sẽ giúp cơ thể nhận được nhiều dưỡng chât quan trọng - Ảnh minh họa: Internet

Giảm ốm nghén



Vị thơm ngọt của đu đủ chín sẽ giúp bà bầu giảm cảm giác ốm nghén trong những tháng đầu thai kỳ. Nếu không có cảm giác thèm ăn, bà bầu có thể chế biến đu đủ thành các món sinh tố, hoa quả dầm giúp giải khát và cung cấp dinh dưỡng cho mẹ và bé.

Tăng cường sức đề kháng

Quá trình thay đổi nội tiết tố trong thai kỳ khiến hệ miễn dịch bà bầu trở nên nhạy cảm hơn, sức đề kháng giảm sút. Ăn đu đủ chín giúp bà bầu bổ sung vitamin A, vitamin C, betacarotene, những dưỡng chất tăng cường sức bền cho cơ thể bà bầu. Chị em sẽ hạn chế mắc một số bệnh thông thường như cảm cúm, sốt, viêm đường hô hấp trên.

Ngăn ngừa táo bón

Hàm lượng chất xơ, vitamin B, riboflavin trong đu đủ chín rất tốt cho hệ tiêu hóa bầu bầu. Tình trạng táo bón thường gặp trong thai kỳ sẽ được cải thiện đáng kể. Bà bầu có thể ăn đu đủ chín nguyên miếng hoặc kết hợp cùng sữa chua.

Bà bầu ăn đu đủ chín còn khắc phục các hiện tượng ợ nóng, đầy hơi xuất hiện phổ biến trong những tháng cuối thai kỳ.

Tốt cho hệ xương mẹ và thai nhi

Bà bầu cần gấp đôi lượng canxi để hỗ trợ sự phát triển khung xương thai nhi, ngăn ngừa nguy cơ thiếu hụt canxi trong suốt thai kỳ. Ăn đu đủ chín là giải pháp tốt cung cấp nhu cầu canxi hàng ngày cho bà bầu.

Cải thiện làn da

Các hắc sắc tố melamin sản sinh nhiều làm làn da của bà bầu trở nên thâm nám. Để cải thiện tình trạng này, bà bầu đừng quên ăn đu đủ chín trong suốt thai kỳ. Vitamin E dồi dào trong đu đủ chín không chỉ giúp bà bầu có là da khỏe mạnh, hồng hào mà còn giúp làm giảm tình trạng xơ rối của mái tóc khi bầu bí.

Bà bầu ăn đu đủ chín cần chú ý gì?

Bà bầu ăn đu đủ chín tốt cho cả mẹ và bé trong suốt thai kỳ vì thành phần giàu dưỡng chất. Tuy nhiên, bà bầu nên chú ý không nên ăn với số lượng lớn. Vị ngọt của loại trái cây này có thể gia tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 cho bà bầu.

Ăn quá nhiều đu đủ cũng tăng áp lực lên dạ dày và ruột do đặc tính nhuận tràng. Thành phần carontene trong đu đủ khi ăn quá nhiều có thể khiến bà bầu bị vàng da, chị em cần hết sức chú ý.