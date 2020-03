Ảnh: Hà Nội triển khai test nhanh COVID-19 có kết quả sau 10 phút quanh BV Bạch Mai

Ngày 30/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo Sở Y tế lập 10 tổ công tác, bố trí 10 trạm test nhanh COVID-19 trên địa bàn, trước mắt sẽ thực hiện ở các phường quanh bệnh viện Bạch Mai. Địa điểm trường THCS Đống Đa, số 28 Lương Định Của là 1 trong 10 trạm test nhanh COVID-19. Từ sáng sớm, mọi công tác chuẩn bị tại khu vực kiểm tra nhanh đã được triển khai. Khu vực cho người dân ngồi chờ để test nhanh có kết quả sau 10 phút tại điểm Trường THCS Đống Đa (Hà Nội). Mọi thứ đều được chuẩn bị hết sức cẩn thận, kỹ lưỡng. Các bác sĩ, y tá đều được trang bị đồ bảo hộ từ đầu đến chân. Các bác sĩ chuẩn bị đồ dùng dụng cụ cho công việc xét nghiệm nhanh COVID-19. Bộ test do Hàn Quốc sản xuất và đang sử dụng, thông qua lấy mẫu máu, cho kết quả trong 10 phút với độ chính xác cao. Tại địa điểm trường THCS Đống Đa, trong ngày hôm nay, trạm đã chuẩn bị 500 bộ test. Ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết: Thực hiện chỉ đạo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Trung tâm đã phối hợp với các quận Đống Đa, Hai Bà Trưng dựng 10 lều xét nghiệm dã chiến. Trong đó, 5 lều được đặt tại phố Trần Đại Nghĩa, quận Hai Bà Trưng và 5 lều đặt tại trường THCS Đống Đa.Ngoài ra, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội còn đặt một địa điểm xét nghiệm tại khu đô thị Thanh Hà, huyện Thanh Oai. Những người thuộc diện kiểm tra sẽ được lấy thông tin tại phòng kê khai. Những người đến xét nghiệm đều đeo khẩu trang cẩn thận và giữ khoảng cách với nhau. Các bác sĩ lấy mẫu máu người dân để xét nghiệm nhanh COVID-19. Lực lượng y, bác sĩ triển khai xét nghiệm một cách an toàn và đúng theo quy chuẩn của Bộ Y tế. Nguồn ảnh: Phạm Khánh Huy. Phòng test nhanh trả kết quả xét nghiệm cho người dân sau 10 phút. Ảnh: TTXVN. Mời độc giả theo dõi video "Thêm 30 bệnh nhân mắc Covid-19 được xuất viện". Nguồn: VTC Now.

