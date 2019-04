4 phút 47 giây có phải dấu hiệu nhận biết nam giới yếu sinh lý?

Thời gian quan hệ luôn được nam giới coi là một trong những yếu tố khẳng định bản lĩnh đàn ông. 4 phút 47 giây, 15 phút thậm chí 30 - 40 phút “không kể thời gian chép đề” hay hơn thế nữa, thời gian bao lâu là đủ luôn là vấn đề nam giới băn khoăn, thắc mắc về khả năng đàn ông. Nhiều người cho rằng thời gian “sinh hoạt” 4 phút 47 giây là yếu sinh lý. Thực tế có phải vậy?

Theo các chuyên gia sức khỏe sinh sản, biểu hiện của bệnh yếu sinh lý được thể hiện ở nhiều mức độ.

Ở mức độ nhẹ, nam giới vẫn có thể sinh hoạt tình dục bình thường nhưng đôi lúc bị mất khả năng cương cứng trong chốc lát.

Ở mức độ trung bình, nam giới cảm thấy ham muốn tình dục giảm dần, khi quan hệ cần một khoảng thời gian thì dương vật mới có thể cương cứng được.

Ở mức độ nặng, nam giới mất dần và dẫn đến không còn ham muốn tình dục, khi được kích thích dương vật vẫn cứ “trơ” ra, không thể cương cứng để tiến hành giao hợp.

Nhận biết yếu sinh lý ở nam giới qua những dấu hiệu sau:

Rối loạn cương dương: Đây là một chứng rối loạn chức năng tình dục ở nam giới, là hiện tượng dương vật không đạt được mức cương cứng cần thiết khi quan hệ tình dục. Rối loạn cương thường có những biểu hiện như: “cậu nhỏ” bị ỉu xìu trước khi xuất tinh, thiếu cảm giác quan hệ tình dục, thiếu hay mất cực khoái…

Rối loạn xuất tinh: Khi giao hợp, bạn ở mức hưng phấn cao độ nhưng không thể xuất tinh bình thường, đó chính là biểu hiện của hiện tượng yếu sinh lý, thậm chí có thể dẫn đến không xuất tinh.

Khi bị rối loạn xuất tinh thì có thể gây ra xuất tinh sớm, không xuất tinh hoặc xuất tinh ngược dòng.

Suy giảm ham muốn tình dục: Khi gần gũi với bạn tình mà bạn không còn cảm giác hứng thú hoặc mất cảm giác khi quan hệ, chỉ tiến hành theo nghĩa vụ của người đàn ông, đó cũng là những biểu hiện khi nam giới yếu sinh lý.

Điều này thường do các yếu tố như: bị stress kéo dài, sang chấn thương tâm lý, mắc bệnh khó chữa… gây nên.

Đau nhức khi giao hợp: Đây là hiện tượng thường gặp của suy giảm chức năng tình dục. Nam giới có cảm giác đau nhức khi dương vật cương cứng, do bị kích thích lên quy đầu dương vật, bao quy đầu, đau khi xuất tinh, tiểu buốt tiểu rát sau khi xuất tinh…

Cảm giác không thỏa mãn sau khi xuất tinh: Sau khi quan hệ và xuất tinh nhưng cả hai đều không thấy thỏa mãn cũng là một biểu hiện dễ nhận thấy ở nam giới bị yếu sinh lý.

Có nhiều nguyên nhân gây yếu sinh lý ở nam giới như do tâm lý (quá hưng phấn, hồi hộp; hoặc lo lắng, căng thẳng sợ không làm hài lòng bạn tình, sợ xuất tinh sớm…); do trạng thái sức khỏe (chế độ sinh hoạt không điều độ, thức đêm, mất ngủ, làm việc quá sức); do tác động của một số loại thuốc chữa bệnh; hoặc chất kích thích như rượu, thuốc lá, ma túy…

Khi có dấu hiệu yếu sinh lý, nam giới cần đi khám bệnh để có giải pháp điều trị kịp thời. Ngoài ra, quý ông nên chia sẻ với vợ/bạn tình để có sự chia sẻ, hỗ trợ. Đồng thời nên duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý; thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, tránh thức khuya, làm việc quá sức hoặc quá căng thẳng để điều trị bệnh yếu sinh lý hiệu quả.