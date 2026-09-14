Khoảnh khắc sà lan bị nước cuốn quệt vào cầu đường sắt tại Quảng Trị

Nước sông dâng cao, chảy xiết làm đứt dây neo, cuốn 3 xà lan trôi về phía hạ nguồn rồi mắc kẹt tại khu vực cầu Mỹ Chánh ở Quảng Trị.

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Ngày 13/9, mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khiến nước sông dâng nhanh, chảy xiết và làm đứt dây neo 3 xà lan của Công ty Khai thác vật liệu xây dựng Quảng Trị Nguyễn Hoàng đang neo tại thôn Tây Chánh, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Các xà lan bị dòng lũ cuốn về hạ nguồn, mắc kẹt tại khu vực cầu đường sắt Mỹ Chánh và cầu đường bộ Mỹ Chánh, thuộc Km788+357 Quốc lộ 1, thôn Đông Chánh, xã Nam Hải Lăng.

Sự cố đe dọa kết cấu an toàn của hai cây cầu, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ gây gián đoạn giao thông trên Quốc lộ 1 và tuyến đường sắt Bắc - Nam.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an tỉnh Quảng Trị đã trực tiếp đến hiện trường xử lý. Các lực lượng chức năng đã thiết lập khu vực an toàn, đặt biển cảnh báo, phân luồng giao thông và huy động phương tiện, nhân lực giải phóng các xà lan.

Công tác khắc phục đang được khẩn trương triển khai nhằm giảm áp lực của dòng lũ lên cầu, bảo đảm an toàn công trình giao thông và người dân trong khu vực.