Phát hiện sinh vật giống cá voi dài 4m dạt vào bờ biển Gia Lai

Dù được người dân nỗ lực đưa trở lại biển, nhưng sinh vật biển lớn nghi là cá voi có mỏ mắc cạn tại bờ biển thôn Vĩnh Hội, xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai đã chết.

Chiều 4/5, ông Lê Văn Toàn - Trưởng thôn, Phó Bí thư Chi bộ thôn Vĩnh Hội (xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai) cho biết, người dân đang phối hợp đưa xác con cá kích thước lớn vào bờ.

Theo ông Toàn, con cá có chiều dài ước khoảng 4m, trọng lượng ước tính hơn 2 tấn. Do kích thước lớn nên đã báo cáo chính quyền địa phương để có hỗ trợ.

Sinh vật trông giống cá voi có mỏ mắc cạn ở vùng biển thôn Vĩnh Hội (xã Cát Tiến) Ảnh: Lê Toàn

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 3/5, ngư dân thôn Vĩnh Hội phát hiện sinh vật này mắc cạn trong tình trạng sức khỏe yếu, trên thân thể có nhiều vết thương.

Khi sự việc xảy ra, hàng chục người dân tại đây suốt đêm tập trung hỗ trợ đẩy cá trở lại biển. Tuy nhiên đến trưa 4/5, người dân địa phương phát hiện con cá đã chết cách bờ biển thôn Vĩnh Hội vài trăm mét.

Theo người dân nơi đây, sinh vật biển này có hình dáng khá đặc biệt, thân lớn như cá voi nhưng đầu nhọn, miệng dài giống cá heo. Dựa trên kinh nghiệm, ngư dân cho rằng đây có thể là loài cá voi có mỏ.

Do kích thước con cá lớn vì vâỵ việc xử lý xác cá cần sự hỗ trợ từ chính quyền cấp trên. Hiện thôn đang khẩn trương xin ý kiến xã để tổ chức chôn cất theo đúng phong tục địa phương nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường.

>>> Mời bạn đọc xem video cá chết hàng loạt ở Hồ Tây: