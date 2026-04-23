Gia Lai sẽ trục vớt vật thể nghi xác xe tăng trồi lên tại bãi biển

Trước mắt, đơn vị chức năng xác định vị trí, khoanh vùng bảo vệ, sau đó xây dựng phương án trục vớt an toàn, giải phóng mặt nước khu vực bãi biển du lịch.

Hà Ngọc Chính

Ngày 23/4, Đại tá Nguyễn Xuân Sơn - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cho biết, đã chỉ đạo lực lượng chức năng vào cuộc.

Giao nhiệm vụ cho Ban CHQS phường Quy Nhơn phối hợp địa phương kiểm tra, xác minh tọa độ, khoanh vùng bảo vệ vật thể nghi là xác xe tăng vừa trồi lên tại bãi biển Quy Nhơn, đoạn đầu đường Xuân Diệu.

Bước đầu cơ quan chức năng nhận định đây có thể là xác hoặc vỏ xe tăng của quân đội chế độ cũ bị bỏ lại khi rút lui bằng đường biển.

Trước đây, lực lượng chức năng từng phát hiện, trục vớt một số bộ phận xe tăng tại khu vực này. Thời gian qua, mạng xã hội lan truyền hình ảnh vật thể nghi là bộ phận xe tăng xuất hiện tại bãi biển Quy Nhơn.

Vật thể nghi là xác xe tăng rồi lên tại bãi biển Quy Nhơn.

Ông C. (phường Quy Nhơn, người đăng tải vụ việc lên MXH) cho biết, khi tham quan dọc bãi biển Quy Nhơn, bản thân đã phát hiện, chụp lại các hình ảnh vật thể nghi xác xe tăng trồi lên khi thủy triều rút mạnh. Các ảnh chụp cho thấy phần lộ ra có thể là phần trên xe tăng M41 do quân đội Mỹ- Nguỵ từng sử dụng trong chiến tranh trước 1975..

Trong khi đó, lãnh đạo phường Quy Nhơn cho biết, địa phương từng ghi nhận, đề xuất trục vớt nhưng chưa thực hiện được. Hiện phường đang giao đơn vị kiểm tra, rà soát lại để báo cáo tỉnh xin ý kiến.

“ Nói xác xe tăng chỉ là nhận định ban đầu. Hiện hưa có cơ sở khẳng định vật thể trồi lên ở bãi biển Quy Nhơn là xác xe tăng hay vật thể gì khác. Muốn xác định chính xác cần có sự tham gia đánh giá của các cơ quan chuyên môn”. Lãnh đạo điạ phương thông tin.

Xã hội

Tàu bị đắm trên sông Lô khiến 2 người tử vong đang được trục vớt

Trong quá trình neo đậu, tàu đã bị tụt neo, trôi tự do, va vào cầu khiến tàu chìm và mắc vào mố cầu Việt Trì làm 2 người trên tàu bị đuối nước tử vong.

Ngày 16/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Phú Thọ đang phối hợp với doanh nghiệp trên địa bàn huy động hàng chục CBCS, phương tiện tiến hành trục vớt tàu bị đắm trên sông Lô.

564738324-1137224115204807-1606612898094575156-n.jpg
Lực lượng chức năng trục vớt tàu bị đắm trên sông Lô.
Xem chi tiết

Xã hội

Trục vớt và di dời hai quả bom hơn 1,3 tấn gần cầu Long Biên

Hai quả bom được người dân làm nghề thuyền chài phát hiện vào khoảng 15h ngày 15/9 tại vị trí gần bãi giữa sông Hồng, cách cầu Long Biên khoảng 30m.

Tối 18/9, lực lượng công binh của Bộ Tư lệnh Thủ đô cùng cán bộ, chiến sĩ Cụm phòng thủ khu vực 4 - Gia Lâm, Ban Chỉ huy quân sự phường Bồ Đề trục vớt và xử lý hai quả bom tấn còn sót lại sau chiến tranh.

capture-2316.png
Hai quả bom sẽ được di dời và hủy nổ tại trường Bắn Cấm Sơn.
Xem chi tiết

Xã hội

Lên phương án thu gom dầu, trục vớt tàu Công Thành 07

Nhằm đảm bảo giao thông hàng hải, vệ sinh an toàn môi trường, cơ quan chức năng đã yêu cầu chủ tàu lập phương án trục vớt và thu gom dầu trên tàu Công Thành 07.

Ngày 27/5, ông Nguyễn Văn Bình, Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã yêu cầu chủ tàu đánh dấu vị trí tàu Công Thành 07 bị chìm, thả các phao cảnh báo nguy hiểm khu vực hiện trường để cảnh báo đối với các tàu thuyền qua lại. Ngoài ra, chủ tàu phải lập phương án trục vớt tàu, trình đơn vị để phê duyệt và giám sát các phương án trục vớt tàu đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh đã làm văn bản yêu cầu chủ tàu tiến hành thu gom hết dầu ở trên tàu Công Thành 07. Đồng thời, báo cáo với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh để có các giải pháp chỉ đạo công tác phòng chống, ứng phó sự cố tràn dầu trên biển.

Xem chi tiết

