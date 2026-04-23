Gia Lai sẽ trục vớt vật thể nghi xác xe tăng trồi lên tại bãi biển

Ngày 23/4, Đại tá Nguyễn Xuân Sơn - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cho biết, đã chỉ đạo lực lượng chức năng vào cuộc.

Giao nhiệm vụ cho Ban CHQS phường Quy Nhơn phối hợp địa phương kiểm tra, xác minh tọa độ, khoanh vùng bảo vệ vật thể nghi là xác xe tăng vừa trồi lên tại bãi biển Quy Nhơn, đoạn đầu đường Xuân Diệu.

Bước đầu cơ quan chức năng nhận định đây có thể là xác hoặc vỏ xe tăng của quân đội chế độ cũ bị bỏ lại khi rút lui bằng đường biển.

Trước đây, lực lượng chức năng từng phát hiện, trục vớt một số bộ phận xe tăng tại khu vực này. Thời gian qua, mạng xã hội lan truyền hình ảnh vật thể nghi là bộ phận xe tăng xuất hiện tại bãi biển Quy Nhơn.

Vật thể nghi là xác xe tăng rồi lên tại bãi biển Quy Nhơn.

Ông C. (phường Quy Nhơn, người đăng tải vụ việc lên MXH) cho biết, khi tham quan dọc bãi biển Quy Nhơn, bản thân đã phát hiện, chụp lại các hình ảnh vật thể nghi xác xe tăng trồi lên khi thủy triều rút mạnh. Các ảnh chụp cho thấy phần lộ ra có thể là phần trên xe tăng M41 do quân đội Mỹ- Nguỵ từng sử dụng trong chiến tranh trước 1975..

Trong khi đó, lãnh đạo phường Quy Nhơn cho biết, địa phương từng ghi nhận, đề xuất trục vớt nhưng chưa thực hiện được. Hiện phường đang giao đơn vị kiểm tra, rà soát lại để báo cáo tỉnh xin ý kiến.

“ Nói xác xe tăng chỉ là nhận định ban đầu. Hiện hưa có cơ sở khẳng định vật thể trồi lên ở bãi biển Quy Nhơn là xác xe tăng hay vật thể gì khác. Muốn xác định chính xác cần có sự tham gia đánh giá của các cơ quan chuyên môn”. Lãnh đạo điạ phương thông tin.