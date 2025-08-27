Hà Nội

Xã hội

Gia Lai kết nối đại ngàn với biển khi mở đại tiệc cá ngừ, cà phê dịp 2/9

Tỉnh Gia Lai chuẩn bị tổ chức tuần lễ văn hóa - du lịch chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Sự kiện diễn ra từ ngày 29/8 đến 1/9

Hà Ngọc Chính- H. Đại

Chiều 26/8, UBND tỉnh Gia Lai đã thông tin về chuỗi hoạt động, chương trình của lễ hội “Tinh hoa đại ngàn - Biển xanh hội tụ” năm 2025 với chủ đề “Khát vọng biển xanh – Đại ngàn tỏa sáng”.

Điểm nhấn sẽ là đại tiệc” văn hóa, ẩm thực kết nối đại ngàn với biển cả, lấy cá ngừ đại dương và cà phê Tây Nguyên làm 2 sản phẩm chủ đạo.

ta1.jpg
Ban Tổ chức thông tin về sự kiện

Tại lễ hội sẽ phục vụ miễn phí 5.000 suất cho du khách tại Công viên Thiếu Nhi (đường An Dương Vương, phường Quy Nhơn Nam) từ 17h30 đến 19h30, từ 29/8 đến 1/9. Cá ngừ sẽ được mổ, phi lê và chế biến thành những món ăn mới lạ theo nhiều phong cách Âu, Á và Việt Nam từ các đầu bếp đến từ TP HCM, Úc, Thái Lan, Nhật Bản và Gia Lai, do bếp trưởng Kim Bernard Chilcott (Úc) chế biến món Tuna steak; 2 bếp trưởng Nguyễn Thị Thu Tâm, Phạm Đình Tiến trình diễn món cá ngừ sốt cà chua ăn kèm bánh mì dài 6m; bếp trưởng Lê Nguyễn Hoàn Long và Puri Chunkajorn (Thái Lan) chế biến món cháo cá ngừ hạt mắc ca, cà ri cá ngừ đặc trưng Thái Lan…

hh.jpg
Các nghệ nhân Ba Na, J'Rai sẽ trình diễn cồng chiêng tại lễ hội

Lễ hội sẽ quy tụ 94 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP, làng nghề đến từ 33 đơn vị trong và ngoài tỉnh tham gia. Trong đó, sẽ có một không gian trưng bày các sản phẩm cà phê truyền thống có thương hiệu ở Tây Nguyên…

Đạo diễn Hoàng Duẩn, Tổng đạo diễn Lễ khai mạc Lễ hội “Tinh hoa Đại ngàn – Biển xanh hội tụ” cho biết, lễ hội năm nay sẽ có nhiều điểm rất mới, diễn ra trong thời điểm tỉnh Gia Lai mới. Chương trình nghệ thuật đêm khai mạc gồm 2 chương: “Rừng vàng biển ngọc” và “Đại ngàn tỏa sáng kết nối vươn khơi”.

ta19.jpg
Ban Tổ chức giới thiệu ẩm thực Lễ hội

Ngoài ra, du khách sẽ được thưởng thức các loại cà phê sáng tạo như cà phê trứng, cà phê muối, cà phê lá dứa, cà phê nước dừa - những hương vị đang "gây sốt" trong giới trẻ.

Song hành cùng lễ hội ẩm thực là nhiều chương trình nghệ thuật truyền thống như biểu diễn võ cổ truyền Bình Định, cồng chiêng và nhạc cụ dân tộc Tây Nguyên, nghệ thuật tuồng và bài chòi.

ta5.jpg
Hoa hậu Đại sứ du lịch 2024 Đinh Thị Hoa - Đại sứ truyền thông của lễ hội

Ngoài ra, Lễ hội ánh sáng và trình diễn nghệ thuật drone hứa hẹn mang đến bữa tiệc thị giác sôi động với chủ đề "Đại ngàn - Biển xanh vươn tầm tỏa sáng".

7886655.jpg
Bà Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hải Phòng phát biểu tại buổi làm việc.
